Chegou mais um! Paysandu anuncia a contratação do atacante Pipico para Série C

O Paysandu anunciou na tarde desta quarta-feira (4), a contratação do atacante Pipico, de 37 anos, com passagens por vários clubes do país. O jogador acertou contrato com o Papão até final da temporada 2022.

VEJA MAIS

Pipico estava no Madureira-RJ, disputando o Campeonato Carioca, foram 11 partidas e três gols marcados. O novo atacante bicolor falou que é um desejo concretizado vestir a camisa do Paysandu e relembrou momentos em que jogou contra.

“Finalmente esse momento chegou. Era um desejo antigo que graças a Deus se concretizou. Joguei várias vezes contra o Paysandu, sei da grandeza do clube e do peso e do tamanho dessa torcida. Espero estrear o mais rápido possível e somar com esse grupo na busca pelo grande objetivo do clube que é recolocar a equipe na Série Be do Brasileiro”, disse em entrevista ao site do Papão.

No aguardo

O jogador desembarca em Belém nesta madrugada, amanhã será integrado ao elenco alviceleste e aguarda a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), para poder atuar com a camisa alviceleste.

Carreira

Pipico já marcou quatro vezes contra o Paysandu na carreira, três vestindo a camisa do Santa Cruz-PE e uma com a camisa do Macaé-RJ. O atacante carioca teve passagens pelo Floresta-RJ, Cabofriense-RJ, CFZ-RJ, Bangu-RJ, Quissamã-RJ, Macaé-RJ, Vasco da Gama-RJ, Atlético-GO, XV de Piracicaba-SP, Dallas FC-EUA, Red Bull Brasil-SP, Tarxien Rainbows-MAL, Guarani-SP, Volta Redonda-RJ, Tombense-MG, Santa Cruz-PE e Madureira-RJ.

FICHA TÉCNICA

Nome: Wesley Henrique Lima Silva e Silva

Nascimento: 07.03.1985 (37 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Altura: 1,75 m

Peso: 77 kg

Posição: atacante