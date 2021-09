CBF define arbitragem e trio alagoano vai comandar Paysandu x Manaus pela Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou em seu site oficial a arbitragem para Paysandu x Manaus-AM, que será disputada no Estádio da Curuzu, em Belém, no próximo sábado (25), pela última rodada da primeira fase da competição.

Papão x Gavião será comandado por um trio de arbitragem alagoano. O árbitro central da partida será Rafael Carlos Salgueiro Lima, que será auxiliado pelos assistentes Pedro Jorge Santos de Araújo e Rondinelle dos Santos Tavares. Gustavo Ramos Melo será o quarto árbitro.

O Paysandu é o atual líder do grupo A e já está classificado para o quadrangular final da Terceirona, porém, quer assegurar a liderança. Já o Manaus-AM ainda luta por uma vaga inédita na próxima fase. A partida marca o encontro dos dois únicos representantes do Norte no Brasileirão da Série C.

Paysandu x Manaus jogam neste sábado (25), às 17h, na Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.