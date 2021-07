Bruno Paulo, novo atacante do Paysandu, fala sobre a expectativa para a sequência da temporada

O novo atacante do Paysandu, Bruno Paulo, anunciado ainda em junho, disse em coletiva de imprensa que está no clube para ajudar a levar o time para “onde merece”. “É um time muito grande e agora que eu estou por perto, estou vendo que não merece estar onde está. E nós vamos lutar pelo objetivo de entrar na Segunda Divisão”, disse o jogador.

O atacante é natural do Rio de Janeiro, já passou por grandes times como Flamengo e Palmeiras e o último clube foi fora do país, na Tailândia. Agora, com toda essa experiência, o jogador espera contribuir para a evolução do Papão. "O Paysandu me deu essa oportunidade e eu vou agarrar com unhas e dentes para voltar à vitrine e colocar a equipe onde ela merece”, afirmou Bruno Paulo.

Questionado sobre o ataque do Paysandu, Bruno disse que nesta posição o time possui bons jogadores. “Eu já conhecia o clube, já joguei contra. Eu vim para ajudar, ser mais um. Se Deus quiser vamos conseguir botar a bola na rede. E eu vim para tentar o gol, e depois que sair o primeiro, vai sair um monte”.

Confira a entrevista completa:

- Qual seria a sua especialidade no ataque? Drible, chute de média ou longa distância, jogo aéreo...

“Sou um jogador, habilidoso, rápido, finalização sentido ao gol. E se Deus quiser vai dar certo aqui e vou fazer uns gols aqui”.

- O Paysandu vem atuando desde o ano passado com três homens de frente. É o tipo de situação que agrada e motiva os atacantes?

“Isso é bom para todos os atacantes, eu acho. Eu jogo nas três, não tenho problema. Agora é com o treinador e ver qual o melhor para ele”.

- A equipe está na parte de cima da tabela, mas ainda vem com atuações irregulares, vocês conversam sobre a necessidade de uma regularidade e de uma arrancada para ficarem em uma situação mais confortável na tabela?

“Nós queremos estar em primeiro. Nós conversamos, o pouco que eu estou aqui no clube, nós queremos subir de qualquer jeito, colocar o Paysandu onde ele merece e vamos lutar para isso”.

- Aos poucos o elenco vai ficando completo sob a ótica da comissão técnica, isso também faz com que a confiança aumente entre os jogadores?

“Isso é bom para os jogadores, fechar entre a gente pra gente conseguir o nosso objetivo. Só nós podemos mudar isso e se Deus quiser vamos conseguir”.