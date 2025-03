Bicolindas trocam de nome e abrem seletiva para novas integrantes; veja como participar

As Bicolindas, grupo de líderes de torcida do Paysandu, mudou de nome após polêmica envolvendo membros da antiga Bicolindas e atletas do clube. Agora conhecido como Lobas, a organização está recrutando dançarinas para fazerem parte do time de animadoras do Bicola para esta temporada.

Em parceria com o perfil oficial do Paysandu, foi divulgado nas redes sociais do clube o período de inscrição para o concurso, que será até a quinta-feira (6), no link disponibilizado na biografia do perfil “@lobaspscoficial”, no Instagram.

As torcedoras do Paysandu que queiram se inscrever e participar da seletiva, terão que enviar uma foto vestindo a camisa do Paysandu, preencher os dados pessoais como nome e sobrenome, idade, cidade onde mora, além de escrever um texto explicando os motivos de querer fazer parte da equipe de líderes de torcida do Paysandu.

Depois das primeiras avaliações, as candidatas que passarão para a próxima fase serão divulgadas no perfil @lobaspscoficial no dia 7 de março. As candidatas que passarem pela avaliação, terão que passar por outra seletiva, dessa vez presencial, marcada para o domingo (9).

Polêmicas

Uma situação polêmica envolvendo o jogador Marcelo Toscano, na temporada 2022. A ex-esposa do atleta revelou ao Núcleo de Esportes de O Liberal que o jogador teria tido um caso extraconjugal com uma bicolinda. Segundo ela, o romance teria começado assim que o jogador chegou a Belém, vindo do América-MG. Desde então o grupo não participou mais de partidas, retornando no último clássico Re-Pa, porém, em algumas ações do clube, as Bicolindas estavam presentes.