Atacante tem o nome inscrito no BID e pode jogar a Série C pelo Paysandu

O atacante Patrick, de 24 anos, está regularizado e pode estrear na Série C 2021 pelo Paysandu na semana que vem. O jogador está integrado ao elenco bicolor desde terça-feira (18) e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (23).

Patrick está regularizado (Reprodução / BID/ CBF)

O Paysandu estreia na Série C na semana que vem, mais precisamente no sábado (29). O time vai jogar contra o Tombense, às 19 horas, em Tombos (MG). Antes da estreia no Brasileiro, o Papão tem um compromisso no domingo (23) pela decisão do Campeonato Paraense. O jogo começa às 17 horas, na Curuzu, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.