Atacante do Paysandu ressalta que time precisa de campanha perfeita: 'Não podemos perder mais pontos'

De olho na tabela de classificação do grupo A da Série C, o Paysandu possui 16 pontos e está em 7º lugar - um ponto a menos do seu próximo adversário, o Jacuipense que está com 17. Para entrar no G4, o Papão precisa vencer as próximas partidas. Este assunto virou quase que obrigatório no estádio da Curuzu. “Nós não podemos perder mais pontos se quisermos buscar a classificação, se quisermos conquistar o objetivo temos que encarar todos os jogos como uma final”, completou o atacante Erik Bessa, sobre uma possível classificação.

Ainda reserva...

Em todos os jogos que o atacante atuou, Bessa entrou no decorrer da partida. No jogo do último sábado, contra o Manaus, pela 13º rodada do Brasileirão, não foi diferente: Bessa entrou faltando sete minutos para o fim da partida. Deu tempo para arrancar o pênalti que salvou o Paysandu de uma derrota dentro de casa. “Os atletas que entram no decorrer do jogo são atletas que o grupo todo acredita, dão força, e a intenção de mudança é sempre de melhorar e ajudar. Nesse último jogo não foi diferente, quem entrou continuou dando volume. O Alex Maranhão, que também entrou, cruzou e eu sofri o pênalti. Isso mostra a força do grupo e estamos no caminho certo”, relembrou o atleta.

Com apenas seis oportunidades até agora no Paysandu, o atacante Erik Bessa fez uma avaliação da situação e outros fatores que o time bicolor vem passando. O atleta que chegou no mês de julho no clube, indicado por Hélio dos Anjos, possui apenas seis jogos, sendo que não atuou como titular e não marcou nenhum gol com a camisa alviceleste. “Tive poucas oportunidades, pois o elenco é forte e de qualidade, mas mesmo não indo para os jogos, continuei me preparando, trabalhando forte para quando tivesse a oportunidade eu pudesse aproveitá-la da melhor forma. O [técnico João] Brigatti chegou, conversou comigo, acreditou no meu trabalho. É um recomeço, treinador novo chegando é uma motivação maior”, afirmou o atleta.