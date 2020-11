Atacante do Paysandu lamenta novo tropeço do Bicola na Série C: 'Dói muito'

O tropeço no empate em 1 a 1 contra o Manaus em casa, no sábado (31), impediu o Paysandu de terminar a rodada dentro do G4 da Série C. Ao mesmo tempo, o vacilo aumentou ainda mais a responsabilidade do Papão para o jogo de domingo (8), às 20h, contra o Jacuipense, no Estádio Pituaçu. O atacante Uilliam Barros opinou sobre o que tem atrapalhado o time.

"A gente tem jogado bem, é o detalhe que tem feito a diferença. Os adversários, tanto aqui ou fora, em uma ou duas situações que criam, acabam marcando e a gente não consegue 'interromper' eles. A gente tem que continuar trabalhando muito forte, temos condições de reverter essa situação. Temos chances de nos classificar e o mais importante é continuar firme nessa caminhada que a gente sabe que ainda dá", afirmou.

Vale lembrar que a partida Jacuipense x Paysandu tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Confira a entrevista completa de Uilliam Barros:

Tropeço contra o Manaus:

"[Foi] um jogo difícil. A gente sabia que precisava da vitória, a gente criou bastante para sair com a vitória e ela não veio. Um empate que dói muito. Infelizmente não conseguimos concluir bem, mas a gente já tem que levantar a cabeça, pensar no próximo jogo que é o mais importante para a gente."

O que faltou para o Paysandu:

"Faltou um pouquinho mais de sorte, até porque a gente criou situações, como falei. O goleiro deles fez grandes defesas, acertamos a trave. Faltou um pouco de sorte e a bola ter entrado. Mas é isso: continuar trabalhando e acreditando que com fé em Deus, as vitórias vão vir."

A meta do time:

"A meta é classificar, entrar no G4. É o que mais queremos nesse momento. Temos que brigar por isso, todo jogo que a gente joga a gente pensa na classificação, na zona dos quatro onde queremos estar."

Se o time ainda acredita na classificação:

"Sem dúvidas. Se for ver a tabela, estamos a dois pontos do G4. A gente vai brilhar, sim. Enquanto tiver chances matemáticas, a gente vai lutar, vai brigar, porque a gente quer esse acesso, é o objetivo principal do clube."