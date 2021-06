Técnico ex-Paysandu e Náutico revela sondagem do Remo, que nega conversa

Após a saída do técnico Paulo Bonamigo, que pediu demissão nesta quarta-feira (30), o Remo está em busca de um treinador. Além de João Brigatti, outro comandante ex-Paysandu é especulado no Leão: Gilmar Dal Pozzo, de 51 anos, que está sem treinar desde o ano passado, quando saiu do Paraná-PR.

Em contato com a equipe de O Liberal, o técnico afirmou que houve uma sondagem do clube azulino, mas nenhuma proposta concreta teria sido feita. Também à reportagem, o presidente Fábio Bentes negou que Dal Pozzo tenha sido procurado e afirmou que a busca no mercado é por um outro perfil de treinador.

Pelo Paysandu, na Série B de 2016, Dal Pozzo deixou o clube após 54 dias na Curuzu. Pelo Papão, o técnico obteve quatro vitórias, oito empates e uma derrota em 13 partidas.

Um dos principais feitos da carreira do de Gilmar Dal Pozzo foi o acesso com o Náutico, em 2019, da Série C para a B, em cima do próprio Paysandu. O jogo contou com o polêmico pênalti marcado pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden.