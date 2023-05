Apesar do empate fora, técnico do Paysandu lamentar falta de treinos: 'Mudamos sem ter treinado'

A disputa do terceiro lugar no Campeonato Paraense teve placar igual no primeiro confronto entre Cametá e Paysandu. Embora tenha largado na frente, os bicolores permitiram a reação que resultou no empate em 1 a 1. Na condição de favorito, o técnico bicolor se mostrou insatisfeito com resultado, mas credenciou o desempenho a um fator que vem tirando o sono do plantel: a falta de tempo para treinos e ajustes na montagem dos titulares.

Ainda no ritmo de três competições, o Paysandu precisa dividir tempo e elenco na disputa simultânea da Série C, Copa Verde e Parazão, fato que tem pesado para ele, na condição de recém-chegado. "É difícil falar que agradou, principalmente pela forma como veio o resultado. Mas a gente consegue tirar algumas coisas positivas, conseguimos mudar o sistema de jogo mesmo sem ter treinado. Chegamos de madrugada, direto de Erechim para Cametá", comenta o treinador.

No próximo dia 17, o time enfrenta o Goiás no primeiro jogo da final da Copa Verde. Na domingo (21) seguinte, os bicolores terão pela frente o Manaius, pela quarta rodada da Série C, e, por fim, no dia 24, recebe o Cametá em Belém, para o segundo jogo que vai definir o terceiro colocado no certame estadual. "Eu acho que o time vai evoluir até a volta, precisa melhorar em alguns aspectos. O tempo para treinar é o que mais importa. Estou conhecendo os atletas no vestiário, mas não temos tempo para treinar com eles. Nos jogos que eu coloco e desenvolvo um plano de jogo", ressalta.

Além disso, o comandante deixou claro que para imprimir o seu estilo de futebol, o time vai precisar de mais reforços. "Com o término do Parazão e Copa Verde, tenho certeza que o time vai evoluir, trazendo também atletas, ganhando tempo de treino e qualificar o elenco para o objetivo principal da temporada", acredita. Uma das principais demandas do comandante está no setor de criação, que, segundo ele, carece de jogadores com característica "mais refinada".

"A gente tem jogadores de muita força, que preenche o meio, mas que não tem a característica refinada do último terço. O próprio Leandrinho, que estava parado, vem retomando a sua forma. O Juninho não podemos utilizar nem na Copa Verde e nem no Parazão. Eu já os coloquei no jogo contra o Ypiranga para conhecer as características dele, além de esperar o retorno do Fernando Gabriel. Ele pode ser esse jogador que vai dar uma condição melhor de finalização".

Como haveria de ser, o treinador também manifestou suas críticas sobre o estado do gramado no Parque do Bacurau, elogiou a atuação do goleiro Gabriel Bernades e deixou claro que o pensamento neste momento é conquistar o quarto título da Copa Verde. "É uma competição importante. O Paysandu chegou a decisão e uma vez que chegou, tem que lutar pelo título. Pega-se um adversário de Série A, com melhor tempo de trabalho. Será um jogo difícil, onde o torcedor vai ter que estar conosco, ter paciência. Não vamos poder nos lançar em frente até ter jogadores com essas características e esse perfil. Vou começar a arrumar a casinha agora, Vou arrumar o time de trás para frente, arrumar o sistema defensivo e depois passar para o meio-campo. A gente confia muito nesses atletas", encerra.