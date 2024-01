Paysandu e Tuna se enfrentam em último amistoso antes do Parazão; assista ao vivo

Paysandu e Tuna Luso se enfrentam na noite desta segunda-feira (15), na Curuzu, no último amistoso antes do início do Campeonato Paraense de 2024. A partida entre as equipes ocorre às 20h e terá presença de público.

VEJA MAIS

O torcedor que deseja acompanhar o amistoso pode adquirir ingressos nas Lojas Lobo, bilheterias da Curuzu e também de forma online no site. As entradas para o setor de cadeiras custam R$ 20 e mais um quilo de alimento não-perecível. Já os bilhetes de arquibancada tem o valor de R$ 10 e mais um quilo de alimento não-perecível. A meia-entrada custa R$ 5 mais um quilo de alimento. Sócios-torcedores do Paysandu não pagam ingresso.

Preparados para o Parazão

Paysandu e Tuna estão no grupo C do Parazão 2024, ao lado de São Francisco e Tapajós e não podem se enfrentar na primeira fase da competição.

Neste período de pré-temporada, a Tuna jogou dois amistosos, 5 a 2 contra o Bacuri e 3 a 0 diante da Seleção de São João de Pirabas. Já o Paysandu realizou apenas um amistoso e venceu a Seleção de Barcarena por 4 a 0, no último sábado (13).

Veja a partida ao vivo