AO VIVO: acompanhe Paysandu x Terra Alta pelo Campeonato Paraense sub-20

Futebol

'Papai do céu ajuda quem trabalha direito', diz o técnico Márcio Fernandes sobre vitória do Paysandu

Paysandu mostrou autoridade e apesar de sair atrás no placar, cresceu na reta final e impôs uma vitória maiúscula, com direito a ter o novo artilheiro da Série C, o atacante Marlon, com sete gols marcados