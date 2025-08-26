Antes do anúncio, novo meia do Paysandu veste a camisa e posta nas redes

O Paysandu deve anunciar nos próximos dias a contratação do meia Carlos Eduardo, de 24 anos, que disputou a Série C pelo ABC-RN. O jogador já está em Belém e, antes mesmo da oficialização, vestiu a camisa de treino do Papão e publicou o registro nas redes sociais, confirmando de forma antecipada o acerto com o clube.

Revelado pelo Capivariano-SP, Carlos Eduardo vive sua temporada mais produtiva da carreira. Somando compromissos pelo time paulista e pelo ABC, já entrou em campo 33 vezes em 2025, com seis gols marcados e três assistências. Pelo clube potiguar, esteve presente em 13 das 18 partidas da campanha na Terceirana, onde também balançou a rede duas vezes.

No primeiro semestre, a meia conquistou o título da Série A2 do Campeonato Paulista defendendo o Capivariano. Além da equipe que o formou, acumula passagens por Paulista, Atlético-MG e São José-RS.

Com a chegada ao Paysandu, Carlos Eduardo será uma alternativa para o setor de criação de Claudinei Oliveira, que atualmente conta com André Lima e Wendell, enquanto Denner está afastado do elenco em recuperação médica por cerca de duas semanas após deslocar o ombro na partida contra o Operário.