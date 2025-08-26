Antes do anúncio, novo meia do Paysandu veste a camisa e posta nas redes Somando compromissos pelo Capivariano-SP e pelo ABC, Carlos Eduardo já entrou em campo 33 vezes em 2025, com seis gols marcados e três assistências O Liberal 26.08.25 20h56 Jogador publicou foto com camisa bicolor nesta terça-feira (26) (Reprodução Instagram) O Paysandu deve anunciar nos próximos dias a contratação do meia Carlos Eduardo, de 24 anos, que disputou a Série C pelo ABC-RN. O jogador já está em Belém e, antes mesmo da oficialização, vestiu a camisa de treino do Papão e publicou o registro nas redes sociais, confirmando de forma antecipada o acerto com o clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Revelado pelo Capivariano-SP, Carlos Eduardo vive sua temporada mais produtiva da carreira. Somando compromissos pelo time paulista e pelo ABC, já entrou em campo 33 vezes em 2025, com seis gols marcados e três assistências. Pelo clube potiguar, esteve presente em 13 das 18 partidas da campanha na Terceirana, onde também balançou a rede duas vezes. VEJA MAIS 'Paysandu não pode mais errar se quiser ficar na Série B', afirma meio-campo do Paysandu Em entrevista coletiva nesta terça-feira (26), no CT Raul Aguilera, o paraguaio Ramon Martinez afirmou que a equipe precisa vencer jogos fora e dentro de casa se quiser se manter na Segundona Depois de sete partidas sem jogar, Rossi deve passar por teste antes de confronto com o CRB Caso não sinta dor, deve ser relacionado para a viagem até Maceió, onde o Papão enfrenta o CRB, no próximo sábado (30), no estádio Rei Pelé No primeiro semestre, a meia conquistou o título da Série A2 do Campeonato Paulista defendendo o Capivariano. Além da equipe que o formou, acumula passagens por Paulista, Atlético-MG e São José-RS. Com a chegada ao Paysandu, Carlos Eduardo será uma alternativa para o setor de criação de Claudinei Oliveira, que atualmente conta com André Lima e Wendell, enquanto Denner está afastado do elenco em recuperação médica por cerca de duas semanas após deslocar o ombro na partida contra o Operário. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU REFORÇO Antes do anúncio, novo meia do Paysandu veste a camisa e posta nas redes Somando compromissos pelo Capivariano-SP e pelo ABC, Carlos Eduardo já entrou em campo 33 vezes em 2025, com seis gols marcados e três assistências 26.08.25 20h56 SÉRIE B 'Paysandu não pode mais errar se quiser ficar na Série B', afirma meio-campo do Paysandu Em entrevista coletiva nesta terça-feira (26), no CT Raul Aguilera, o paraguaio Ramon Martinez afirmou que a equipe precisa vencer jogos fora e dentro de casa se quiser se manter na Segundona 26.08.25 20h05 SERÁ QUE VOLTA? Depois de sete partidas sem jogar, Rossi deve passar por teste antes de confronto com o CRB Caso não sinta dor, deve ser relacionado para a viagem até Maceió, onde o Papão enfrenta o CRB, no próximo sábado (30), no estádio Rei Pelé 26.08.25 19h27 UFA! Paysandu conclui pagamento, se livra do transfer ban e pode voltar a contratar atletas De acordo com o Paysandu, o débito com o Torrense, de Portugal, foi totalmente quitado 26.08.25 16h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 Futebol Criciúma tem dúvida importante para encarar o Remo no Mangueirão; veja mais O volante Matheus Trindade, peça-chave no meio-campo catarinense, virou dúvida após sentir dores no joelho 26.08.25 15h19 Futebol UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4 26.08.25 11h02