'A derrota ficou lá em Castanhal', garante meia do Paysandu após goleada

Considerado a principal arma do meio-campo bicolor, o meia Ricardinho já se encontra à disposição do técnico Márcio Fernandes, para os dois jogos das quartas de finais do Campeonato Paraense, a partir desta quarta-feira (9), contra o Tapajós, no estádio do Souza, em Belém. Depois de tratar uma lesão na região posterior da coxa direita, o atleta e capitão do time quer ajudar os companheiros a garantir mais uma classificação, esquecendo completamente do passeio do Castanhal, no último domingo, ao derrotar os bicolores por 4 a 0.

Ricardinho ficou fora da partida pela Copa do Brasil e também contra o Japiim, no entanto, ele não poupou críticas ao estado do gramado, que colocou em risco, segundo ele, a integridade das duas equipes. “O gramado estava impraticável. Não teve jogo de futebol. Infelizmente não dá para entender com a federação permite um jogo desse, onde a perna afundava até metade da canela. Não é simplesmente praticar o futebol, mas sim preservar o atleta de alguma lesão”, critica.

Passada a derrota, o meia volta os olhares ao Boto da Amazônia, que vem dando trabalho aos bicolores desde a primeira fase. “Sabemos das dificuldades que teremos contra o Tapajós. Empatamos com eles durante a primeira fase. Mas sabemos também do nosso potencial e é isso que temos que focar. Respeito e busca pela evolução, principalmente no mata-mata”, adverte.

O segundo jogo contra o Tapajós será no próximo dia 12, no estádio da Curuzu. Dois confrontos que colocam frente a frente a melhor campanha e o segundo melhor terceiro colocado. “São dois jogos decisivos, não podemos caracterizar como outra competição, pois não é de pontos corridos. Nossa equipe mostrou uma excelente performance na primeira fase e temos que ter em mente esses dois jogos. Agora é continuar a evolução, nível de jogos que nos dê a classificação”.

Tapajós e Paysandu jogam às 9h30 da manhã, e apesar do clima nada amistoso, o atleta diz não temer as condições adversas. “Independente de horário, nossa equipe está preparada para jogar manhã, tarde ou noite. Já jogamos esse horário e treinamos nesse mesmo horário, sob sol e chuva. Será um jogo difícil, mas não por esse motivo”, encerra.