Paysandu perde para o Vasco por 2 a 1 na final feminina do Campeonato Brasileiro A3

Na final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3, equivalente a Terceira Divisão, a equipe do Paysandu foi guerreira, mas sucumbiu diante da qualidade do Vasco. A derrota paraense foi por 2 a 1, em jogo realizado no estádio da Curuzu, na noite deste domingo (21).

As equipes, que já obtiveram o acesso para a Série A2, a Segunda Divisão, farão o jogo de volta no Rio de Janeiro. A vantagem das cariocas é mínima. Podem empatar o jogo para se sagrar campeãs. Ao Paysandu, resta vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Em caso de vitória por dois ou mais gols, o título viria para o Pará.

Primeiro Tempo

Nervosas, as meninas bicolores não tiveram um bom aproveitamento logo no início do jogo. Cederam espaços e foram surpreendidas logo aos sete minutos. Em lance rápido, Graciela finalizou para as redes e abriu vantagem para a equipe visitante.

No decorrer do primeiro tempo, a treinadora Aline Costa, do Paysandu, resolveu fazer alterações para tornar o time mais leve e rápido. A estratégia fez sentido, o Papão criou chances, mas não conseguiu igualar o marcador por erros de finalização e no último passe.

Segundo Tempo

Com um minuto de jogo, a equipe bicolor quase deixou o placar empatado, mas desperdiçou dois lances em sequência. O Paysandu tentou igualar a partida a base da velocidade, da força e técnica. Contudo, os erros no ataque custaram caro. A máxima "quem não faz leva" agiu. Larissa aproveitou falha defensiva e ampliou o placar para as vascaínas, logo aos cinco minutos da etapa final. A equipe paraense só reagiu aos 28 minutos. Em lance de escanteio, Stephany subiu, ganhou dos marcadores e cabeceou no canto esquerdo da goleira adversária. 2 a 1. Tanto o Vasco, quanto o Paysandu, tiveram chances para mudar o placar, no entanto, as goleiras foram mais precisas que as atacantes.

Sequência

A partida de volta será realizada no dia 27 de julho, também às 21h (de Belém), no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.