Paysandu: goleiro titular se machuca e pode desfalcar Papão na estreia do Parazão 2023

O goleiro Thiago Coelho pode desfalcar o Paysandu na partida contra o Itupiranga nesta quinta-feira (9), pela estreia das equipes no Campeonato Paraense.

De acordo com informações preliminares do departamento médico do Papão, o jogador teve uma luxação no dedo da mão esquerda no último treinamento antes do duelo contra o Crocodilo. Thiago, inclusive, saiu cedo da atividade realizada na Curuzu nesta quarta (8). Quem treinou no lugar do arqueiro foi o goleiro Gabriel Bernard.

