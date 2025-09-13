Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Paysandu e América-MG empatam e seguem no Z4 da Série B

Estadão Conteúdo

A 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue sem gols marcados. Na tarde deste sábado (13), Paysandu e América-MG se enfrentaram no Mangueirão, em Belém (PA), em um duelo direto na briga contra a degola, e em um jogo sem grandes chances, ficaram no 0 a 0.

Com o resultado, ambas as equipes seguem apertadas na zona de rebaixamento. O Paysandu, que chegou a nove jogos sem vitória na Série B, foi a 22 pontos e segue na lanterna. Do outro lado, com 27, o América perdeu a chance de deixar o Z4 e fica um atrás do Botafogo-SP, na 17ª colocação.

Curiosamente, outros dois jogos abriram a 26ª rodada na sexta-feira (12), quando Volta Redonda e Criciúma, e Coritiba e Goiás também empataram por 0 a 0.

O duelo direto na briga contra o rebaixamento começou com domínio do time da casa. Na reestreia de Márcio Fernandes, o Paysandu se lançou ao ataque desde o apito inicial e quase abriu o placar aos 10, quando Diogo Oliveira recebeu de Garcez e mandou rente à trave.

O jogo então seguiu disputado e com chances para as duas equipes, porém, com falta de objetividade para ambos os lados, o jogo foi para o intervalo sem gols.

Na volta para o segundo tempo o Paysandu seguiu ao ataque, mas sem criar grandes chances. Sua melhor oportunidade surgiu aos 20, quando Diogo Oliveira arriscou de fora e Gustavo mandou para escanteio.

O cenário seguiu o mesmo até o fim, com o time da casa atacando e o América se defendendo, sem forças ofensivas. Porém, o Paysandu não encontrou objetividade e acumulou mais um jogo sem vitória.

As equipes voltam a campo para a 27ª rodada da Série B apenas no próximo final de semana. No sábado (20), o Paysandu vai até o Hailé Pinheiro para encarar o Goiás, a partir das 16h. No dia seguinte, no mesmo horário, é a vez do América receber o Coritiba, no Independência.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 X 0 AMÉRICA-MG

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Edílson, Thalisson Gabriel, Thiago Heleno e Bryan; André Lima (Dudu Vieira), Ramon Vinícius (Edinho) e Marlon Douglas (Anderson Leite); Diogo Oliveira (Denilson), Garcez e Rossi (Vinni Faria). Técnico: Márcio Fernandes.

AMÉRICA-MG - Gustavo; Júlio César (Samuel), Ricardo Silva, Lucão e Dalbert (Paulinho); Felipe Amaral, Elizari (Emerson) e Kauã Diniz; Arthur Sousa, Willian Bigode (Facundo) e Stênio (David da Hora). Técnico: Alberto Valentim.

CARTÕES AMARELOS - Márcio Fernandes e Vinni Faria (Paysandu) e Gustavo (América-MG)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

LOCAL - Estádio do Mangueirão, em Belém (PA).

