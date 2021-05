Saiba quanto Paysandu e Tuna Luso podem receber na final do Campeonato Paraense

O Campeonato Paraense de Futebol deste ano chega ao fim no domingo (23), às 17h, no Estádio Curuzu, com o jogo de volta da final entre Paysandu e Tuna Luso. Além de estabelecer o campeão de 2021, o resultado da partida também define quanto cada equipe vai arrecadar.

Os valores

Conforme divulgado pelo colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, a Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) vai premiar o campeão paraense com R$ 212.889,60 e o vice com R$ 159.667,20. Terceiro colocado, o Remo recebeu R$ 106.444,80. Ao Castanhal, quarto colocado, foram repassados R$ 53.222,40.

Sem fonte importante

Com isso, a decisão entre Papão e Águia Guerreira ganha ainda mais importância para os clubes, em meio às dificuldades financeiras impostas pela pandemia da covid-19. As equipes estão sem uma importante fonte de receita, com a falta público dos estádios (medida para impedir um maior avanço da doença).

Vantagem tunante

Vale lembrar que a Tuna Luso chega em vantagem para a final, depois da vitória de 4 a 2 no jogo de ida, no último fim de semana. Para reverter, o Paysandu precisa vencer por três gols de diferença. Em caso de vitória bicolor por dois de vantagem, a decisão vai para os pênaltis.

Acompanhe Paysandu x Tuna lance a lance pelo portal OLiberal.com. Veja também o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.