Parazão 2024: após empates na primeira rodada, Tuna Luso e Bragantino buscam vitória em embate

Em desafio matutino, Tuna Luso e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 10h, pela segunda rodada do Campeonato Paraense 2024, no Estádio do Souza, casa da equipe cruzmaltina, em Belém. As duas equipes buscam a primeira vitória na competição, após não saírem do zero a zero em seus respectivos jogos na primeira rodada.

O Bragantino chega para a partida buscando um melhor desempenho na rodada, após um empate de placar zerado, em casa, na partida contra o Tapajós, em um jogo considerado morno, sem muito objetivação das equipes. Ocupando a sétima posição da tabela, o Tubarão não quer ficar na metade do caminho do Parazão, como no ano anterior, e busca um melhor desempenho na próxima rodada.

Já a Tuna Luso, quer um melhor desempenho como um dos grandes times da capital paraense. No ano anterior, a Lusa foi eliminada pelo Paysandu, nas quartas de final e quer chegar mais longe no campeonato este ano. No entanto, a primeira rodada não foi como o esperado e a Tuna empatou com o Águia de Marabá, atual campeão paraense, também com um placar zerado.

Agora, as duas equipes se enfrentam buscando um saldo positivo de gols para tentar alcançar os líderes da tabela.

Ficha técnica

Tuna Luso x Bragantino

Campeonato Paraense 2024 - 2ª rodada

Data: quarta-feira (23)

Hora: 10h

Local: Estádio Francisco Vasques - Souza

Bragantino: Henrique, José Jr, Venilson Taperaçú, Rafael e Jhonson; Lucão, Andrezinho, Gully, Gileard, Charles e Edicleber. Técnico: Rogerinho Gameleira.

Tuna Luso: Iago Hass, Wander, Dedé, Marlon, Tiago Bagagem, Wesley, Pedrinho, Jhonnatan, Chula, W. Fazendinha e Luquinha. Técnico: Júlio Cesar.