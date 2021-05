Definida arbitragem da final do Campeonato Paraense entre Paysandu e Tuna

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou na tarde desta quinta-feira (20) a arbitragem para o jogo de volta da final do Campeonato Paraense. A partida entre Paysandu e Tuna Luso, que começa às 17h, no Estádio da Curuzu, no domingo (23), terá Marco José Soares de Almeida (FPF) como árbitro principal.

Na partida que decide o título estadual, Marco José terá Bárbara Roberta da Costa Loiola (FIFA) e Jhonathan Leone Lopes (CBF) como auxiliares. O quarto árbitro será Joelson Silva dos Santos (FPF).

Polêmica

Uma das polêmicas da carreira de Marco José foi quando ele expulsou o então lateral-direito do Paysandu, Bruno Oliveira, por uma agressão no meia do Águia Ângelo, em uma partida do Parazão 2019, na última rodada da primeira fase.

A partida entre Paysandu e Tuna tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de OLiberal. Para reverter a vantagem tunante, o Papão precisa vencer por três gols de diferença. Caso vença por dois, o jogo vai para os pênaltis.