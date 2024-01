Parazão 2024: torcida azulina celebra estreia do Remo contra o Canaã, no Mangueirão

Com ares de expectativa e confiança, a torcida azulina promete fazer uma grande festa dentro do estádio Mangueirão, na tarde deste domingo (21), na estreia do Clube do Remo contra o Canaã dos Carajás, pela primeira rodada do Pazarão 2024. Do lado de fora, na expectativa pelo começo da partida, o “Fenômeno Azul”, como são conhecidos os torcedores remistas, estavam ansiosos e otimistas. Eles não perderam a oportunidades de dizer quais serão os seus placares do jogo.

O jogo foi marcado para começar às 16h, diante da equipe do Canaã, atual campeão da Segundinha do Parazão. Será um reencontro de uma torcida ainda chateada com ocorrido nas últimas temporadas, com eliminações precoces na Série C ainda na primeira fase, com um elenco totalmente reformulado, com contratações que estavam em uma divisão acima e com poucos remanescentes do time de 2023.

Rui Silveira, o “Zorro do Baenão” deu seu palpite para o jogo de hoje: