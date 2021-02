Adversário do Paysandu, Castanhal divulga escalação para a estreia no Parazão 2021

Um dos candidatos à surpresa no Campeonato Paraense 2021, o Castanhal está definido para a estreia no torneio, contra o Paysandu. O técnico Artur Oliveira coloca a equipe em um 3-5-2: Axel; Guilherme, Lucas e Lucão; Daelson, Samuel, Marcos, Gui Campana e PC Timborana; Willian Fazendinha e Canga.

A partida começa às 10h30, direto do Estádio da Curuzu. Acompanhe a transmissão lance a lance no OLiberal.com e o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.