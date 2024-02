Paraense Brendson Ribeiro perde na estreia e é nocauteado no UFC 298

O paraense Brendson Ribeiro, de 27 anos, perdeu na estreia dele no UFC 298 contra o chinês Zhang Mingyang, neste sábado (17), no card preliminar, em Anaheim, na Califórnia, nos Estados Unidos. Vindo como um dos destaques do Contender Series em 2023 e com um cartel de 15 vitórias e cinco derrotas, Brendson tinha premissa de não deixar o combate fácil para o oponente asiático. Mas, mesmo conectando bons golpes, o paraense parou no primeiro round.

Após trocação, Zhang colocou uma das mãos ao olho, indicando certo incômodo na região. O árbitro Mike Beltran deixou a luta seguir. Não demorou muito até os dois atletas partirem para cima um do outro.

VEJA MAIS

O chinês levou a melhor e conectou uma sequência de golpes contra o paraense, que já caiu desacordado. Mingyang aplicou o ground and pound até que Beltran parasse a luta e desse a vitória para após o nocaute brutal.

Apesar da derrota de Brendson, a paraense Amanda Lemos tem a oportunidade de levantar a bandeira do Estado dentro do octógno no combate contra a americana, naturalizada brasileira, Mackenzie Dern.

O principal embate da noite fica para o australiano Alexander Olkanovski, que enfrenta o espanhol Ilia Topuria, em busca de defender o cinturão peso-pena. Caso vença o rival, o australiano atingirá a marca de seis defesas de título.

Os embates começam a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Honda Center em Anaheim, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.