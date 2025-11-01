Palmeiras x Flamengo: ingressos para a final da Libertadores custam de R$ 1 mil a R$ 1.700

A Conmebol iniciou nesta sexta-feira, 31, a pré-venda dos ingressos para a final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, com valores iniciais que vão de R$ 1 mil a R$ 1.700. A partida acontece no dia 29 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

Segundo a Conmebol, peruanos com cartões de crédito Mastercard emitidos pelo banco BBVA terão acesso antecipado à compra dos bilhetes. A pré-venda ficará aberta até quarta-feira, 5 de novembro, às 23h59, ou até que os ingressos se esgotem. A venda será realizada pela empresa brasileira Imply ElevenTickets.

É possível adquirir até quatro ingressos, de acordo com a arquibancada selecionada no momento do registro. A venda para os demais torcedores dos clubes finalistas será liberada no dia 8 de dezembro.

Além da comercialização tradicional dos bilhetes, a Conmebol também autorizou a oferta de pacotes de hospitalidade para a decisão em Lima. As opções, operadas pela Absolut Sport, empresa parceira da entidade, incluem ingresso, seguro-viagem e serviços como alimentação e traslado ao estádio. Os preços começam em R$ 3.600 e mudam de acordo com o tipo de experiência selecionada.

Os times vão reeditar a final de 2021, quando o Palmeiras derrotou o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu, e conquistou o seu terceiro título da Libertadores. O time rubro-negro foi campeão no ano seguinte e, agora, um dos dois se tornará o primeiro clube do Brasil a conquistar por quatro vezes a Glória Eterna.

Dono da melhor campanha, o Palmeiras terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e despachou com facilidade Universitário, nas oitavas de final, e River Plate, nas quartas. A semifinal foi marcada por uma virada épica no confronto com a LDU, com o time de Abel Ferreira vencendo por 4 a 0 no Allianz Parque depois de perder por 3 a 0 na altitude de Quito, no Equador.

Já o Flamengo teve campanha irregular na fase de grupos e se classificou em segundo na sua chave, ficando atrás da LDU. Os cariocas eliminaram o Internacional nas oitavas e passaram pelo Estudiantes, nos pênaltis, nas quartas. Já na semi, o time rubro-negro passou pelo Racing depois de vencer no Rio e segurar o empate em 0 a 0 com um jogador a menos na Argentina.