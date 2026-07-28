Palmeiras tem cinco retornos importantes para a partida contra o Vitória pelo Brasileirão Estadão Conteúdo 28.07.26 13h06 O Palmeiras estará reforçado para enfrentar o Vitória nesta quarta-feira, 29, no Barradão. O confronto será válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira conta com o retorno de cinco jogadores para a partida em Salvador. Khellven, Barboza, Ramón Sosa e Allan, que estavam suspensos no revés para o Atlético-MG, voltam a ficar à disposição. Quem também já treina com o elenco é o argentino Flaco López. O jogador se reapresentou ao Palmeiras após o período de descanso depois da Copa do Mundo. O atleta irá viajar com a delegação para Salvador. Segundo o site "GE.com", o clube paulista recusou recentemente uma proposta do Spartak Moscou, da Rússia, por Flaco López. O time europeu ofereceu cerca de R$ 116 milhões para contar com o futebol do argentino. Com desfaques nos últimos compromissos, o técnico Abel Ferreira teve de improvisar. Contra o Atlético-MG, por exemplo, Emiliano Martínez foi colocado na zaga junto com Gustavo Gómez e Murilo. O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. O time alviverde tem seis pontos de vantagem para o Flamengo, segundo colocado, que soma 38 pontos. A equipe carioca visita o Internacional nesta quarta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mesmo em fase 'turbulenta', Paysandu possui mais de 70% de chance de classificação, diz site Site 'Chance de Gol' informou que o clube paraense é um dos que possui mais chances de avançar ao quadrangular final da Série C 28.07.26 17h42 futebol Remo pode deixar a zona de rebaixamento nesta rodada; veja cenários Leão Azul enfrenta o Mirassol fora de casa e pode sair do Z-4 em caso de vitória 28.07.26 12h02 futebol Mirassol terá goleiro estreante em duelo contra o Remo na Série A Thomazella é o terceiro arqueiro da equipe e vai estrear no time paulista contra o Leão Azul na próxima quarta-feira (29) 28.07.26 11h21 MMA Sport Club Thai Combat 4 reúne 114 atletas e reforça crescimento dos esportes de combate 28.07.26 11h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Santos dá novo susto na torcida, mas vira sobre frágil UCV e está nas oitavas da Sul-Americana 28.07.26 23h41 futebol Arsenal oferece R$ 512 milhões por Bruno Guimarães, e negociação com Newcastle 'esquenta' Os valores da nova proposta giram em torno de 75 milhões de libras 28.07.26 19h11 FUTEBOL Remo tem campanha superior à de clubes que escaparam do Z-4 na Série A; saiba mais Leão Azul supera a pontuação de equipes que ocupavam a zona de rebaixamento nas temporadas de 2024 e 2025 27.07.26 19h20 FUTEBOL Paysandu vence o Remo no ranking das redes sociais de clubes do Brasil Papão tem 86 mil inscritos a mais na somatória das quatro redes sociais avaliadas em relação ao Leão 29.07.26 2h53