Palmeiras faz jogo-treino na última atividade antes do embarque para o Mundial de Clubes

O Palmeiras realizou um jogo-treino entre atletas do elenco e alguns integrantes do time sub-20 na manhã deste domingo para finalizar a preparação antes do embarque para os Estados Unidos, onde disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O time viaja nesta segunda-feira e fará o primeiro treino na terça, no estádio da Universidade da Carolina do Norte, na cidade de Greensboro.

O Palmeiras estreia na competição no domingo, contra o Porto, de Portugal, no Metlife Stadium, em Nova Jersey. Os outros adversários da primeira fase do Mundial são Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, time de Messi nos EUA.

Antes do treino deste domingo, os jogadores foram saudar os torcedores que estiveram na avenida Marquês de São Vicente, na frente da Academia de Futebol. Eles agradeceram o apoio e tiraram fotos.

O jogo-treino foi disputado em dois tempos de 30 minutos, e o time Branco venceu o Verde por 2 a 1. Allan, aos 11 minutos, abriu o placar para o Branco, com um chute forte, de canhota. Quatro minutos depois, Mauricio recebeu a bola depois de troca de passes e chutou rasteiro para empatar. No último minuto do primeiro tempo, Vanderlan sofreu pênalti. Raphael Veiga cobrou e marcou 2 a 1 para o Branco.

Na etapa final, Flaco López completou cruzamento da esquerda e definiu o placar. O atacante Paulinho, em cronograma individualizado de controle de carga, trabalhou na parte interna, mas foi relacionado e viaja com o grupo para os Estados Unidos.

O elenco não embarca completo. Estevão, o paraguaio Gustavo Gómez, o colombiano Richard Ríos e os uruguaios Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres estão disputando as Eliminatórias. Além deles, Benedetti e Luighi estão no Egito, com a seleção brasileira sub-20 e também se juntarão ao grupo na quarta-feira. O meio-campista Figueiredo, em tratamento de uma cirurgia no joelho, e o atacante Bruno Rodrigues, em fase final de transição após duas cirurgias no joelho, ficam no Brasil.