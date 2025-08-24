Palmeiras conversa com Andreas Pereira e se mantém otimista por desfecho positivo Estadão Conteúdo 24.08.25 15h37 O que começou com um contato inicial sem muita pretensão pode ter um desfecho positivo para o Palmeiras. O clube paulista, embora ainda cauteloso, avançou nas conversas com Andreas Pereira, meio-campista do Fulham, que o deixou de fora do jogo deste domingo contra o Manchester United. O atleta de 29 anos recusou o Palmeiras e decidiu ficar no Fulham em fevereiro deste ano após quase dois meses de conversa. Desta vez, o entendimento é de que a probabilidade de ele sair é maior e um acordo, mais fácil de ser feito. O Palmeiras entende que Andreas está mais disposto a voltar para o Brasil e sabe que o Fulham exige um valor consideravelmente menor pelo atleta do que pediu no começo do ano, como informou primeiramente o portal Nosso Palestra. O clube definiu que, entre bônus e o valor fixo, pode pagar até 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) para repatriar o jogador, 10 milhões de euros a menos do que a equipe inglesa queria em janeiro. Houve avanço nas conversas, mas sem proposta ainda do Palmeiras, que tem concorrentes. Fenerbahce, da Turquia, e Olympique de Marselha, da França, também monitoram o jogador. O técnico Marco Silva deixou Andreas de fora da segunda partida do Fulham no ano, a derrota por 1 a 0 para o Manchester United, e manteve ele no banco na estreia contra o Brighton - empate por 1 a 1 fora de casa. "Não sei o que vai acontecer antes do fim da janela de transferências", limitou-se a dizer o treinador português neste domingo. Essa falta de espaço para Andreas no Fulham é a principal razão para acelerar a negociação. O Palmeiras vê no atleta o substituto ideal para Richard Ríos, capaz de atuar como segundo volante e mais avançado, como um camisa 10, em algumas ocasiões. O Palmeiras não quer que a negociação se arraste como da outra vez e se mantém cauteloso. A janela fecha no dia 2 de setembro. O meio-campista fez dois gols e deu três assistências em 37 jogos pelo Fulham na temporada passada - ainda não jogou pelo time desde que a edição 2025/2026 do Campeonato Inglês começou. O jogador belga naturalizado brasileiro está há três temporadas no Fulham. No total, desde 2022, tem dez gols com a camisa do time inglês. Seu contrato é valido até junho de 2026. Portanto, em janeiro do ano que vem pode assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça. O meio-campista é convocado com certa frequência para a seleção brasileira. Tanto Dorival Júnior como Carlo Ancelotti o chamaram nas últimas convocações. O meia teve breve passagem pelo futebol brasileiro em 2021, quando vestiu a camisa do Flamengo. Apesar das boas atuações com a camisa rubro-negra, o jogador ficou marcado pelo escorregão que originou o gol de Deyverson na final da Libertadores contra o Palmeiras, em Montevidéu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Andreas Pereira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 Bola Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas 24.08.25 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 24.08.25 7h00 esportes Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0 24.08.25 11h54