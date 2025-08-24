Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Palmeiras conversa com Andreas Pereira e se mantém otimista por desfecho positivo

Estadão Conteúdo

O que começou com um contato inicial sem muita pretensão pode ter um desfecho positivo para o Palmeiras. O clube paulista, embora ainda cauteloso, avançou nas conversas com Andreas Pereira, meio-campista do Fulham, que o deixou de fora do jogo deste domingo contra o Manchester United.

O atleta de 29 anos recusou o Palmeiras e decidiu ficar no Fulham em fevereiro deste ano após quase dois meses de conversa. Desta vez, o entendimento é de que a probabilidade de ele sair é maior e um acordo, mais fácil de ser feito.

O Palmeiras entende que Andreas está mais disposto a voltar para o Brasil e sabe que o Fulham exige um valor consideravelmente menor pelo atleta do que pediu no começo do ano, como informou primeiramente o portal Nosso Palestra. O clube definiu que, entre bônus e o valor fixo, pode pagar até 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) para repatriar o jogador, 10 milhões de euros a menos do que a equipe inglesa queria em janeiro.

Houve avanço nas conversas, mas sem proposta ainda do Palmeiras, que tem concorrentes. Fenerbahce, da Turquia, e Olympique de Marselha, da França, também monitoram o jogador.

O técnico Marco Silva deixou Andreas de fora da segunda partida do Fulham no ano, a derrota por 1 a 0 para o Manchester United, e manteve ele no banco na estreia contra o Brighton - empate por 1 a 1 fora de casa. "Não sei o que vai acontecer antes do fim da janela de transferências", limitou-se a dizer o treinador português neste domingo.

Essa falta de espaço para Andreas no Fulham é a principal razão para acelerar a negociação. O Palmeiras vê no atleta o substituto ideal para Richard Ríos, capaz de atuar como segundo volante e mais avançado, como um camisa 10, em algumas ocasiões.

O Palmeiras não quer que a negociação se arraste como da outra vez e se mantém cauteloso. A janela fecha no dia 2 de setembro.

O meio-campista fez dois gols e deu três assistências em 37 jogos pelo Fulham na temporada passada - ainda não jogou pelo time desde que a edição 2025/2026 do Campeonato Inglês começou.

O jogador belga naturalizado brasileiro está há três temporadas no Fulham. No total, desde 2022, tem dez gols com a camisa do time inglês. Seu contrato é valido até junho de 2026. Portanto, em janeiro do ano que vem pode assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça.

O meio-campista é convocado com certa frequência para a seleção brasileira. Tanto Dorival Júnior como Carlo Ancelotti o chamaram nas últimas convocações.

O meia teve breve passagem pelo futebol brasileiro em 2021, quando vestiu a camisa do Flamengo. Apesar das boas atuações com a camisa rubro-negra, o jogador ficou marcado pelo escorregão que originou o gol de Deyverson na final da Libertadores contra o Palmeiras, em Montevidéu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

Andreas Pereira
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B

Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém

24.08.25 8h00

SÉRIE B

Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo

Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo

23.08.25 10h00

SÉRIE B

Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba

Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico

22.08.25 15h30

Mais esportes

Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado'

Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus

22.08.25 12h07

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B

Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém

24.08.25 8h00

Bola

Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza

Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas

24.08.25 9h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

24.08.25 7h00

esportes

Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei

A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0

24.08.25 11h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda