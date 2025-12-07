Palmeiras arrasa o Corinthians e abre boa vantagem na decisão do Paulista de futebol feminino A equipe da zona oeste de São Paulo poderá perder por até três gols de diferença para levantar a taça Estadão Conteúdo 07.12.25 13h27 O Palmeiras deu um grande passo rumo ao bicampeonato paulista de futebol feminino. Dominante em campo, as palestrinas derrotaram um desorganizado Corinthians por 5 a 1, neste domingo, na Arena Barueri, e abriram uma vantagem considerável no primeiro jogo da final da competição. "É um resultado que ninguém esperava, mas, independentemente do placar, precisamos manter os pés no chão. Não tem nada definido, sabemos como é o futebol", disse a palmeirense Brena, eleita a melhor em campo. "Agora é descansar e amanhã voltamos a pensar no outro jogo para vencer novamente e sairmos campeãs." A equipe da zona oeste da capital poderá perder por até três gols de diferença, no próximo domingo (14), às 10h, em local ainda não definido. Mandante na segunda partida, o time do Parque São Jorge tenta antecipar o duelo para sábado (13), a fim de usar a Neo Química Arena, já que no domingo a equipe masculina receberá o Cruzeiro no confronto de volta das semifinais da Copa do Brasil. As palmeirenses foram avassaladoras no primeiro tempo diante de um irreconhecível Corinthians. Implacável desde o primeiro minuto, a dupla ofensiva formada por Brena e Amanda Gutierres construiu uma vantagem de 3 a 0 nos 45 minutos iniciais. Brena anotou aos 10 minutos e nos acréscimos e deu o passe para a camisa 9 acertar o ângulo da goleira Lelê - as duas dividem a artilharia da competição, ao lado de Natália, da Ferroviária, com seis gols cada uma. Nem mesmo as quatro alterações promovidas pelo técnico Lucas Piccinato no intervalo foram suficientes para organizar o conjunto alvinegro, que até teve uma bicicleta de Jhonson afastada em cima da linha por Pati Maldaner, mas continuou sem confiança em campo. Raíssa Bahia, que havia carimbado o travessão no primeiro tempo, anotou o quarto das anfitriãs aos 12 minutos. A técnica Rosana Augusto reforçou a defensa a fim de administrar o placar e controlar a partida até o apito final, mas em descuido no setor, Pati Maldaner cabeceou contra a própria meta, reduzindo a vantagem palmeirense para 4 a 1. Nos acréscimos, porém, Fê Palermo esfriou a reação das rivais e anotou o quinto tento palmeirense para fechar o marcador. O time alvinegro agora tentará reverter o placar para buscar seu quinto título estadual, enquanto o Palmeiras poderá igualar o recorde do arquirrival e do Santos se levar o quarto troféu do Campeonato Paulista para sua galeria. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol feminino Campeonato Paulista Corinthians Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00