Oscar é levado ao hospital após problema cardiológico detectado em exame no São Paulo

Estadão Conteúdo

O meia Oscar, do São Paulo, foi encaminhado ao Einstein Hospital Israelita nesta terça-feira. O jogador apresentou um problema cardíaco quando realizava exames pela manhã, já de olho na pré-temporada do ano que vem.

De acordo com o clube tricolor, profissionais da equipe médica do hospital estavam presentes no local dos exames. O São Paulo disse que Oscar "se encontra clinicamente estável e permanece em observação".

"Durante exames realizados na manhã desta terça-feira (11), no SuperCT, como parte da preparação visando à pré-temporada de 2026, o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do clube e pela equipe médica do Einstein Hospital Israelita, que estava presente no local", disse o São Paulo em nota.

"Em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica", complementou o clube.

Oscar estava em recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda. Existia a expectativa que ele voltasse a jogar pela equipe no clássico contra o Corinthians, no dia 20 de novembro, na Neo Química Arena.

O meia não entra em campo pelo São Paulo desde o dia 19 de julho, quando se lesionou justamente diante do Corinthians, em jogo disputado no Estádio no MorumBis.

"Conforme procedimento habitual e respeitando a privacidade do jogador, novas informações serão divulgadas assim que houver atualização por parte da equipe médica, em comum acordo com Oscar", encerrou o São Paulo. Desde que retornou ao clube paulista no início desta temporada, Oscar realizou 21 partidas e fez dois gols pelo time tricolor.

futebol

Brasileirão

São Paulo FC

Oscar
