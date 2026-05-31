Operário-PR vira e complica vida do Ceará após duas expulsões na Arena Castelão Estadão Conteúdo 31.05.26 18h41 O Operário-PR venceu o Ceará de virada por 2 a 1 na tarde deste domingo (31), na Arena Castelão, em confronto válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paranaense superou a desvantagem do primeiro tempo e aproveitou as circunstâncias da etapa complementar para somar três pontos fora de casa, interrompendo as pretensões do clube mandante de se aproximar dos primeiros colocados. Com o resultado positivo, o Operário-PR atingiu a marca de 16 pontos na tabela de classificação e ascendeu para o 11º lugar, se distanciando das últimas posições. Por outro lado, o Ceará permaneceu estacionado com 13 pontos conquistados e encerrou a rodada ocupando de forma provisória a 13ª colocação do torneio nacional. Na sequência da competição, o Operário-PR voltará a atuar dentro de seus domínios na próxima sexta-feira (5), às 20h, quando enfrentará o Juventude em Ponta Grossa. O Ceará terá mais um compromisso na Arena Castelão, programado para a quarta-feira (10), às 20h, diante do Avaí. A etapa inicial começou com o Operário-PR priorizando o controle da posse de bola no seu campo de defesa, enquanto o Ceará apostava nas transições ofensivas. A equipe cearense criou a primeira grande oportunidade com Wendel Silva, que recebeu passe de Melk na área e finalizou em cima do goleiro Vagner. Os donos da casa conseguiram abrir o placar aos 38 minutos, quando Júlio César efetuou um lançamento para Melk, que dominou dentro da área e arrematou contra a meta adversária para inaugurar o marcador antes do intervalo. O panorama do confronto mudou completamente nos minutos iniciais do segundo tempo com a reação dos visitantes. Aos oito minutos, Boschilia executou uma cobrança de falta direto para o gol e, apesar do toque do goleiro Richard, a bola balançou as redes para decretar o empate. A virada paranaense ocorreu logo em seguida, aos 13 minutos, em jogada pelo lado esquerdo onde Gabriel Feliciano avançou em velocidade e finalizou com precisão para marcar o segundo gol. A situação do Ceará se agravou na sequência da partida devido às expulsões de Fernandinho, pelo segundo cartão amarelo, e de Lucas Lima nos instantes finais, inviabilizando qualquer reação da equipe mandante. FICHA TÉCNICA CEARÁ 1 X 2 OPERÁRIO-PR CEARÁ - Richard; Júlio César (Lucas Lima), Éder, Luizão e Fernando (Pedro); João Gabriel (Enzo), Diego e Matheus Araújo; Melk, Fernandinho e Wendel Silva (Giulio). Técnico: Mozart. OPERÁRIO-PR - Vágner; Mikael Doka (Maguinho), Miranda, Cuenú e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinícius (Felipe Augusto) e Boschilla; Moraes (Hildeberto), Pablo (Caio Dantas) e Aylon (Neto Paraíba). Técnico: Luizinho Lopes. GOLS - Melk, aos 39 minutos do primeiro tempo; Boschilla, aos nove, e Gabriel Feliciano, aos 14 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Fernando, Matheus Araújo e Lucas Lima (CEA); Cuenú, Felipe Augusto e Gabriel Feliciano (OPE) CARTÃO VERMELHO - Lucas Lima e Fernandinho (CEA) ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC) PÚBLICO - Não disponível RENDA - Não disponível LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Operário Ceará COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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