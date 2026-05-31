Operário-PR vira e complica vida do Ceará após duas expulsões na Arena Castelão

O Operário-PR venceu o Ceará de virada por 2 a 1 na tarde deste domingo (31), na Arena Castelão, em confronto válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paranaense superou a desvantagem do primeiro tempo e aproveitou as circunstâncias da etapa complementar para somar três pontos fora de casa, interrompendo as pretensões do clube mandante de se aproximar dos primeiros colocados.

Com o resultado positivo, o Operário-PR atingiu a marca de 16 pontos na tabela de classificação e ascendeu para o 11º lugar, se distanciando das últimas posições. Por outro lado, o Ceará permaneceu estacionado com 13 pontos conquistados e encerrou a rodada ocupando de forma provisória a 13ª colocação do torneio nacional.

Na sequência da competição, o Operário-PR voltará a atuar dentro de seus domínios na próxima sexta-feira (5), às 20h, quando enfrentará o Juventude em Ponta Grossa. O Ceará terá mais um compromisso na Arena Castelão, programado para a quarta-feira (10), às 20h, diante do Avaí.

A etapa inicial começou com o Operário-PR priorizando o controle da posse de bola no seu campo de defesa, enquanto o Ceará apostava nas transições ofensivas. A equipe cearense criou a primeira grande oportunidade com Wendel Silva, que recebeu passe de Melk na área e finalizou em cima do goleiro Vagner.

Os donos da casa conseguiram abrir o placar aos 38 minutos, quando Júlio César efetuou um lançamento para Melk, que dominou dentro da área e arrematou contra a meta adversária para inaugurar o marcador antes do intervalo.

O panorama do confronto mudou completamente nos minutos iniciais do segundo tempo com a reação dos visitantes. Aos oito minutos, Boschilia executou uma cobrança de falta direto para o gol e, apesar do toque do goleiro Richard, a bola balançou as redes para decretar o empate.

A virada paranaense ocorreu logo em seguida, aos 13 minutos, em jogada pelo lado esquerdo onde Gabriel Feliciano avançou em velocidade e finalizou com precisão para marcar o segundo gol. A situação do Ceará se agravou na sequência da partida devido às expulsões de Fernandinho, pelo segundo cartão amarelo, e de Lucas Lima nos instantes finais, inviabilizando qualquer reação da equipe mandante.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 2 OPERÁRIO-PR

CEARÁ - Richard; Júlio César (Lucas Lima), Éder, Luizão e Fernando (Pedro); João Gabriel (Enzo), Diego e Matheus Araújo; Melk, Fernandinho e Wendel Silva (Giulio). Técnico: Mozart.

OPERÁRIO-PR - Vágner; Mikael Doka (Maguinho), Miranda, Cuenú e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinícius (Felipe Augusto) e Boschilla; Moraes (Hildeberto), Pablo (Caio Dantas) e Aylon (Neto Paraíba). Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS - Melk, aos 39 minutos do primeiro tempo; Boschilla, aos nove, e Gabriel Feliciano, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernando, Matheus Araújo e Lucas Lima (CEA); Cuenú, Felipe Augusto e Gabriel Feliciano (OPE)

CARTÃO VERMELHO - Lucas Lima e Fernandinho (CEA)

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC)

PÚBLICO - Não disponível

RENDA - Não disponível

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE)