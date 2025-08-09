Onda de calor em Nova York preocupa organização do US Open, que adota novo protocolo Estadão Conteúdo 09.08.25 15h08 As condições climáticas previstas para os próximos dias em Nova York, onde acontece o último Grand Slam da temporada, fizeram a organização do US Open adotar um protocolo especial para proteger tenistas e torcedores no Billie Jean King National Tennis Center. Foi implementado o sistema WetBulb Globe Temperature (WBGT), que calcula o estresse térmico combinando temperatura, umidade, radiação solar e vento. Quando o resultado ultrapassar determinado patamar, o protocolo é ativado: intervalos extras de dez minutos entre os sets, zonas de resfriamento obrigatórias e tetos semiabertos para proteger os atletas. Há previsão de temperaturas acima dos 38ºC. Jake Garner, árbitro principal do US Open, afirmou que o monitoramento do clima é constante. "Verifico os boletins meteorológicos mais vezes do que gostaria", afirmou. Os estádios Arthur Ashe e Louis Armstrong possuem coberturas retráteis que se fecham parcialmente, mesmo quando não há chuva, para fornecer sombra nas quadras. A medida, adotada definitivamente em 2024, tenta mitigar o impacto do sol e reduzir as temperaturas durante as partidas. Os tenistas já manifestaram preocupação em atuar em condições extremas. "Um jogador vai morrer. E eles vão ver", afirmou o russo Daniil Medvedev, ex-número um do mundo e atual 15, em 2023. A declaração foi dada para uma das câmeras durante o jogo contra seu compatriota Andrey Rublev nas quartas de final. Medvedev foi vice-campeão naquele ano. O argentino Diego Schwartzman e a espanhola Paula Badosa também expressaram preocupação e pediram mudanças na programação para evitar jogos nos horários de maior calor, propondo sessões noturnas mais longas ou até mesmo o cancelamento de partidas quando o calor estiver excessivo. Para melhorar a segurança e o conforto da torcida, o US Open vai distribuir ventiladores portáteis, guarda-sol gratuito e aumentar o número de pontos de água potável no local. Além disso, a organização recomenda que as pessoas se mantenham hidratadas, evitem exposição direta ao sol e procurem sombra sempre que possível. Para especialistas, as medidas são insuficientes. Uma solução mais adequada seria a mudança no calendário, transferindo os principais torneios para datas longe dos pico de calor. O exemplo seria Copa do Mundo de futebol do Qatar, realizada no inverno para evitar altas temperaturas. O US Open começa no dia 24 de agosto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open calor COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro 09.08.25 8h00 SÉRIE B Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente 08.08.25 17h15 SÉRIE B Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B Atacante azulino destaca lições após derrota, reforça foco do elenco e alerta para o risco de enfrentar adversário pressionado 08.08.25 15h53 caso de polícia Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo 08.08.25 15h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (09/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste sábado 09.08.25 7h00 Futebol Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro 09.08.25 8h00 REFORÇO Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal 07.08.25 19h46 Futebol Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia 08.08.25 9h05