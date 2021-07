Vôlei: Seleção feminina vence Japão e segue invicta nos Jogos de Tóquio-2020

A Seleção feminina de vôlei bateu o Japão e engatou sua terceira vitória consecutiva nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil venceu por 3 sets a 0, parciais de 25/16, 25/18 e 26/24.

O time brasileiro fica, assim, na vice-liderança do Grupo A, atrás apenas da Sérvia, que também está invicta, mas não perdeu nenhum set até o momento e, por isso, fica na frente.

O próximo compromisso do Brasil será contra a prórpria Sérvia, sábado, às 4h25 da manhã (horário de Brasília). Depois o time canarinho ainda encara o Quênia, dia 2 de agosto, no fechamento da primeira fase. Quatro equipes avançam para as quartas de final.