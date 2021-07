Vôlei masculino consegue virada sobre a Argentina e vence a segunda na Olimpíada

A seleção brasileira masculina de vôlei teve que mostrar garra e superação nesta segunda-feira para vencer pela segunda vez nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Depois de perder os dois primeiros sets, o time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto reagiu e mostrou força para derrotar de virada a Argentina por 3 a 2 - com parciais 19/25, 21/25, 25/16, 25/21 e 16/14 -, na Ariake Arena, pelo Grupo B.

"Acho que o time demorou um pouquinho a acordar, igual ao jogo passado", disse o central Lucão, em entrevista à TV Globo, logo após a partida, lembrando que o Brasil começou mal também contra a Tunísia na rodada de estreia, no último sábado.

O maior pontuar da partida foi o argentino Bruno Lima, com 26 pontos. Pelo Brasil foi o cubano naturalizado Yoandy Leal, com 16. O ponteiro começou mal, com muitos erros no ataque e chegou a ser substituído, como na estreia, por Douglas Santos no segundo set. Mas foi importante na reta final ao acertar saques e ataques.

A vitória nesta segunda-feira evita um drama antecipado na Olimpíada e dá um pouco de conforto na reta final da fase de classificação. No grupo mais difícil em Tóquio-2020, o Brasil ainda encara três favoritos ao pódio em busca de uma vaga nas quartas de final. Nesta quarta-feira, às 9h45 (de Brasília), enfrenta o Comitê Olímpico Russo. Depois, em sequência, pega Estados Unidos e França. Os quatro melhores de cada chave avançam.

O resultado positivo mantém o Brasil na parte de cima da tabela de classificação do Grupo B, ao lado dos russos - bateram os Estados Unidos por 3 sets a 1 -, também com dois triunfos. A seleção brasileira, porém, leva desvantagem no número de pontos: 6 contra 5. Abaixo, França (fez 3 a 0 na Tunísia) e americanos somam uma vitória cada. A Argentina tem um ponto e os tunisianos seguem zerados.

Em quadra, o Brasil enfrentou um velho conhecido de muitos jogadores. Marcelo Mendez, técnico da Argentina, marcou a história do Sada/Cruzeiro. No clube mineiro, ele esteve em 12 temporadas e disputou 55 campeonatos, com 39 títulos. O treinador deixou o País em março deste ano e assumiu a seleção argentina. Além disso, o auxiliar Horacio Dileo trabalhou no Vôlei Campinas-SP.