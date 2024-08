Hélio dos Anjos rechaça clima ruim no Paysandu, mas confirma 'pequenos problemas'; entenda

O treinador Hélio dos Anjos negou qualquer clima ruim dentro do Paysandu. Após o empate contra o Vila Nova-GO, na última segunda-feira (5), em jogo válido pela Série B, o comandante do Bicola rechaçou que o ambiente do clube tenha sido afetado pela suposta tensão entre o executivo de futebol Ari Barros e o treinador do Papão.

"Não teve ambiente ruim ou pesado dentro do clube. Criam-se umas polêmicas baseadas no achismo, em coisas que não são verdadeiras. Realmente foi uma semana diferente. Os meus jogadores têm a sensibilidade de perceber o que está acontecendo", disse Hélio dos Anjos, que afirmou que os bastidores na equipe não afetaram os atletas.

VEJA MAIS

De acordo com informações repassadas por fontes ligadas ao Papão, a relação entre Hélio e Ari Barros teria ficado tumultuada após a derrota para o Novorizontino, na última segunda-feira (29), pela Série B. O treinador bicolor teria dado um ultimato para a saída do dirigente. Na coletiva após o duelo contra o Vila, o técnico detalhou a situação. Ele confirmou que houve um problema interno.

"Comando tem que estar presente, não pode falhar, ter preguiça, tem que estar sempre de frente para os problemas. Então, eu tenho, sim, pequenos problemas dentro do staff, isso é natural porque eu cobro, não aceito preguiça, desvio de conduta. Naturalmente, uns gostam, outros não. Mas o que eu faço é por ser o profissional que eu sou... Eu tenho convicção daquilo que eu faço. Nós procuramos fazer o melhor para o Paysandu. Nesse um ano e dois meses de trabalho, o clube cresceu muito e tem que crescer mais porque o time é imenso e o que eu puder fazer eu vou fazer, se alguns não vão gostar, problema deles", declarou o treinador.

Apesar disso, Hélio classificou os "atritos" como normais. O técnico não deu detalhes sobre as cobranças que fez, mas revelou que "pequenas mudanças" na estrutura foram feitas.

"Agora, o que aconteceu são fatos normais. Eu não trabalho no futebol para cobrar somente dos jogadores. Se eu tenho um time, todas as pessoas que estão envolvidas nele participam desse time. Cobrei, sim. Poucos não gostaram das cobranças em relação ao staff, fiz pequenas mudanças na nossa estrutura interna para a gente buscar o melhor. As dificuldades que tivemos foram criadas principalmente por notícias que, na minha visão, algumas foram falsas e outras não", destacou.

O Paysandu está na 14ª colocação da tabela, com 24 pontos. Na próxima rodada, o clube vai encarar o Santos, na sexta-feira (9), no Mangueirão, às 20h.