Atleta brasileiro de decatlo critica material esportivo recebido para disputar as Olimpíadas

Os Jogos Olímpicos de Paris começam em menos de cinco dias, e os atletas já começaram a receber os materiais esportivos para a disputa. No entanto, os recebidos não agradaram a todos, como foi o caso do atleta brasileiro de decatlo, Fernando Ferreira, o Balotelli, que expressou o descontentamento em uma rede social.

Ainda prestes a embarcar para Paris, o atleta reclamou do kit que recebeu para a competição que, segundo ele, estaria incompleto.

“Vocês não tem ideia do quanto foi broxante receber o material da seleção. Sempre achei que nas Olimpíadas receberíamos uma mala de materiais com tênis, roupas e sapatilhas, mas parece que não é bem assim para nós”, escreveu.

“Eu faço a prova do decatlo, onde utilizo 7 sapatilhas de modelos diferentes, cada uma para prova específica. Estou indo para os jogos olímpicos sem patrocínio de marca esportiva, ou seja, vou investir do meu dinheiro para comprar as sapatilhas, sei que vai me ajudar muito”, completou.

VEJA MAIS

De acordo com Balotelli, ele também teria recebido apenas uma unidade dos uniformes necessários, para os dois dias de competição que participará inicialmente, nos dias 2 e 3 de agosto. Para reutilizar, o atleta afirmou que precisará lavar o uniforme na vila olímpica entre as competições.

“Irei passar mais de 20 horas na pista de atletismo, dois dias de competição dividido em 4 etapas, e recebi como material: uma regata, um macaquito e um short balãozinho. Assim que acabarem as provas do primeiro dia, irei voltar pra vila e lavar logo meu material, ou competir com sujo”, afirmou.

Até o momento nem a patrocinadora, nem o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), se manifestaram sobre a reclamação do atleta.