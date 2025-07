Olimpia anuncia a contratação do técnico argentino Ramón Díaz, ex-Corinthians e Vasco

Ramón Díaz está de emprego novo. O técnico argentino foi anunciado nesta quinta-feira como treinador do Olimpia, do Paraguai. Ex-comandante do Corinthians e do Vasco, ele assinou contrato por uma temporada. Emiliano, seu filho, será o seu auxiliar.

O acerto marca o seu retorno ao futebol local após um intervalo de cinco anos. Em 2020, ele esteve à frente do Libertad. Antes disso, entre os anos de 2014 e 2016, o treinador de 65 anos dirigiu a seleção do Paraguai.

Em sua chegada, Díaz exaltou a história do Olímpia e destacou a estrutura do clube. "Daremos o melhor de nós para a torcida. Sei o que é o Olímpia como clube e trataremos de tentar fazer um bom trabalho para tudo dar certo", afirmou o técnico.

Nas redes sociais, o clube postou um vídeo mostrando as diversas etapas da carreira do novo contratado. As imagens mostram o profissional em início de carreira como treinador e ainda uma preleção dele quando era técnico do Corinthians, onde o argentino aparece com um agasalho com o escudo do time paulista. No fim do vídeo, Díaz aparece chegando às instalações do Olímpia e manda um breve recado aos torcedores.

"Quero agradecer ao presidente pela oportunidade que ele me dá para trabalhar nesta grande equipe, neste grande clube e temos que estar todos juntos para fazer um belo projeto e que dure bastante tempo", disse o treinador.

Em sua última passagem pelo Brasil, Ramón Díaz levou o Corinthians à conquista do título do Campeonato Paulista deste ano. Apesar do troféu do Estadual, ele não resistiu à eliminação na Copa Sul-Americana e acabou demitido após oito meses no cargo.