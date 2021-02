Obras de reconstrução do Estádio do Mangueirão iniciam nesta sexta-feira (26)

Para muitos torcedores, o Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença, conhecido popularmente como Mangueirão, não é simplesmente um local em que são realizados jogos de futebol. Ele também oferece momentos inesquecíveis e de fortalecimento do laço familiar. Durante os jogos do Paysandu, as cadeiras de números 44 e 45 do lado B do Mangueirão tem donos. Os assentos “da sorte” são de Zé Beto e Luizinho Moura, pai e filho fanáticos pelo time bicolor. Luizinho, de 18 anos, conta que as cadeiras da “sorte” são utilizadas desde quando ele tinha dois anos de idade. “Sempre vou ao estádio com o meu pai. Desde 2004, quando conheci o Mangueirão, sentamos nas mesmas cadeiras. Também temos as blusas personalizadas com os números 44 e 45. Pra mim, o Mangueirão vai além do futebol. Há sentimentos envolvidos e não é um mero estádio. Poder ver ele mais moderno, com certeza, vai trazer mais valorização ao nosso futebol”, afirmou o universitário.

Luiz Moura e o pai (Arquivo Pessoal)

O mesmo sentimento é compartilhado pelo torcedor do Clube do Remo, Rogério Sena Júnior, de 22 anos. Ele conheceu o Mangueirão em 2005, quando tinha apenas 07 anos. “Eu me encantei com a torcida, que na época, superava a média de público no estádio. O Mangueirão fez parte de um dos dias mais emocionantes da minha vida, durante a final da Copa Verde, em 2015, quando o Remo venceu o Operário do Paraná, por 3x1, e conseguiu sair da série D para o C”, comentou o estudante.

Rogério Junior - torcedor do Remo (Arquivo pessoal)

O maior palco dos momentos felizes vividos no futebol por Juninho e Luizinho, será temporariamente fechado para jogos. A partir desta sexta-feira (26), o estádio do Mangueirão passará por obras de reconstrução e modernização. Atualmente, com capacidade para 35 mil pessoas, o novo projeto de revitalização inclui o aumento da capacidade de expectadores para 55 mil pessoas.

Dentre os serviços que serão realizados, destaca-se um novo sistema de iluminação e gramado, com padrões exigidos pela FIFA. O novo estádio também contará com um moderno sistema de drenagem visando as características climáticas do Pará. A previsão é de que o Novo Mangueirão esteja pronto em 18 meses.

A obra contemplará a reconstrução geral dos banheiros e bares em todos os níveis com substituição do piso, colocação de revestimentos e troca de todas as louças e metais sanitário existentes. O estádio será adaptado para as atuais normas de acessibilidade de forma a garantir a entrada de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida com mais tranquilidade. Também haverá mudança no prédio das catracas e bilheterias, separando-as em edificações distintas, com o objetivo de dar fluidez para a compra de ingressos e entrada ao estádio. Além disso, haverá mudança dos vestiários dos árbitros para o lado dos vestiários dos atletas e será criado vestiário para arbitragem feminina. A modernização do Novo Mangueirão também contará com a criação de uma zona mista entre clubes e imprensa e construção de cobertura em estrutura metálica e telha translúcida, junto a cobertura existente, em função do prolongamento da área das cadeiras.

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas publicou no diário oficial do Estado, na terça-feira (23), a proposta comercial vencedora relativa à concorrência pública 008/2020 que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para reconstrução geral do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. A comissão Permanente de Licitação declarou o Consórcio Obras Mangueirão com o valor de R$ 146.983.028,29 (Cento e quarenta e seis milhões novecentos e oitenta e três mil vinte e oito Reais e vinte e nove centavos) como o vencedor do certame.

”A partir da assinatura da ordem de serviço, iniciaremos às obras de reconstrução e readequação do Mangueirão. Após esse ato, a empresa fará a mobilização no canteiro de obras para estruturar o local para que não haja empecilhos no andamento da obra. A partir daí, será executado o que já foi planejado de atender o cronograma de execução da obra tanto da área interior quanto exterior do estádio”, explicou o secretário-adjunto de gestão e obras públicas, Analdo Dopazo.