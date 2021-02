Novo técnico do São Paulo, Crespo desembarca no Brasil nesta terça

O novo técnico do São Paulo, Hernán Crespo, chegará ao Brasil nesta terça-feira (16), por volta das 11h30, no Aeroporto de Guarulhos. A informação foi divulgada incialmente pela 'Gazeta Esportiva' e confirmada pelo LANCE!.

Crespo assinou contrato de duas temporadas com o Tricolor e segue o planejamento da próxima temporada, quando assumirá a equipe. Amanhã, ele deve conhecer as instalações do São Paulo. Ainda não há uma data para sua apresentação.

Além de Crespo, chegam ao São Paulo mais cinco integrantes de sua equipe: o auxiliar Juan Branda, o preparador de goleiros Gustavo Nepote, os preparadores físicos Alejandro Kohan e Gustavo Satto, além do analista Tobías Kohan. Todo esse pacote deve custar ao São Paulo cerca de R$ 1 mi por mês.

Ex-atacante com passagem pela seleção argentina, Crespo começou sua carreira de treinador em 2015, no Modena, da Segunda Divisão italiana. Em 2018, ele assumiu o comando do Banfield, de seu país, e em janeiro de 2020 chegou ao Defensa y Justicia.

No clube argentino, fez o seu melhor trabalho. Terminou a Libertadores em terceiro lugar no Grupo G, o mesmo do Santos. Com a eliminação, se classificou para a Sul-Americana, onde foi campeão da competição vencendo o Lanús na final do torneio continental.

Em toda a sua carreira, tem 116 jogos como treinador, com 42 vitórias, 28 empates e 46 derrotas, totalizando 44% de aproveitamento.