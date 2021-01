No primeiro jogo de Pochettino no comando, PSG fica no empate com o Saint-Étienne pelo Francês

A estreia de Mauricio Pochettino no comando do Paris Saint-Germain não foi tão boa quanto o esperado. Jogando um clássico fora de casa, a equipe parisiense empatou com o Saint-Étienne por 1 a 1. Hamouma marcou para os donos da casa, enquanto Moise Kean garantiu que o placar terminasse igualado.

Aos 19 minutos do primeiro tempo, uma falha feia do setor defensivo parisiense custou o gol. Gueye perdeu a bola na entrada da área, ela ficou com Bouanga, que tocou para Hamouma abrir o placar.

Apenas três minutos depois, Mbappé achou belo passe para Verratti na área. O italiano tocou para Moise Kean, que empurrou para o fundo das redes e deixou a partida igualada.

Com desfalques importantes como Neymar, Icardi, Florenzi, Danilo Pereira, Rafinha, entre outros, Pochettino viu o Lyon abrir três pontos de vantagem na liderança. O PSG chega aos 36, enquanto o Saint-Étienne tem apenas 19 e ocupa a 14ª colocação.