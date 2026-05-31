Neymar tem seu nome cantado pela torcida brasileira antes de amistoso da seleção com o Panamá Estadão Conteúdo 31.05.26 20h11 Mesmo fora do amistoso da seleção brasileira com o Panamá neste domingo, Neymar, que trata uma lesão na panturrilha, esteve presente com a delegação no Maracanã, no Rio. O craque apareceu no gramado do estádio durante o aquecimento dos jogadores e ganhou apoio da torcida momentos antes do jogo em preparação para a Copa do Mundo 2026. À beira do campo, Neymar conversou com Rodrigo Lasmar, médico da seleção, e com Samir Xaud, presidente da CBF. Os torcedores gritavam o nome do jogador, que acenou em forma de agradecimento. Logo depois, ele ainda fez alguns movimentos com a bola, mas não aqueceu. Durante o show de Ivete Sangalo, antes do aquecimento dos jogadores, Neymar também teve seu nome cantado nas arquibancadas. O amistoso marca a despedida da torcida brasileira com a seleção, antes da viagem para os Estados Unidos. Vale ressaltar que no dia 6 o Brasil disputa outra partida amistosa, desta vez contra o Egito, às 19h (de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland. A seleção brasileira está no Grupo C da Copa, que também conta com Marrocos, Haiti e Escócia, e jogará todas as partidas da primeira fase nos Estados Unidos. A expectativa é que Neymar esteja na estreia do Brasil no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra a seleção marroquina, no MetLife Stadium, em East Rutherford, em Nova Jersey. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Neymar torcida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu defende liderança diante de Figueirense pressionado na Série C Papão defende liderança da competição diante de equipe catarinense ameaçada pelo Z-2 e pressionada dentro de casa 31.05.26 8h00 COPA DO MUNDO 2026 Brasil x Panamá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (31/5) em amistoso antes da Copa Brasil e Panamá fazem amistoso internacional hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 31.05.26 17h30 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14