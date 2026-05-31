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Neymar tem seu nome cantado pela torcida brasileira antes de amistoso da seleção com o Panamá

Estadão Conteúdo

Mesmo fora do amistoso da seleção brasileira com o Panamá neste domingo, Neymar, que trata uma lesão na panturrilha, esteve presente com a delegação no Maracanã, no Rio. O craque apareceu no gramado do estádio durante o aquecimento dos jogadores e ganhou apoio da torcida momentos antes do jogo em preparação para a Copa do Mundo 2026.

À beira do campo, Neymar conversou com Rodrigo Lasmar, médico da seleção, e com Samir Xaud, presidente da CBF. Os torcedores gritavam o nome do jogador, que acenou em forma de agradecimento. Logo depois, ele ainda fez alguns movimentos com a bola, mas não aqueceu.

Durante o show de Ivete Sangalo, antes do aquecimento dos jogadores, Neymar também teve seu nome cantado nas arquibancadas. O amistoso marca a despedida da torcida brasileira com a seleção, antes da viagem para os Estados Unidos. Vale ressaltar que no dia 6 o Brasil disputa outra partida amistosa, desta vez contra o Egito, às 19h (de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland.

A seleção brasileira está no Grupo C da Copa, que também conta com Marrocos, Haiti e Escócia, e jogará todas as partidas da primeira fase nos Estados Unidos. A expectativa é que Neymar esteja na estreia do Brasil no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra a seleção marroquina, no MetLife Stadium, em East Rutherford, em Nova Jersey.

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