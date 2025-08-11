Neymar joga 90 minutos pelo 6º jogo seguido, bate marca do PSG e mostra durabilidade no Santos Estadão Conteúdo 11.08.25 10h23 Principal estrela do Santos, a atuação de Neymar ficou ofuscada pelo brilho de Guilherme na vitória diante do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, ao ser substituído já nos acréscimos, o camisa 10 alcançou marca que não tinha desde os tempos de Paris Saint-Germain. Titular no Mineirão, chegou a sua sexta partida consecutiva como titular e disputando 90 minutos. Desde a temporada 2020/2021, o camisa 10 não registrava esse aproveitamento. Em maio de 2021, o atacante alcançou a sequência de seis partidas disputando os 90 minutos, considerando Campeonato Francês e as semifinais da Champions League, contra o Manchester City. Desde então, não conseguiu superar a marca de cinco jogos consecutivos - seja por escolha do treinador, suspensão ou problemas físicos. Nas demais temporadas, ainda que não tivesse sofrido com lesões graves como a partir do período em que esteve no Al-Hilal, não conseguiu chegar à mesma sequência de partidas disputadas. No time árabe conseguiu chegar a quatro jogos completos antes de romper o ligamento do joelho; depois disso, na temporada 2024/2025, só disputou mais duas partidas, entrando como reserva, antes de retornar ao Santos. O momento de Neymar é o melhor desde que o atacante retornou à Vila Belmiro. Nessas seis partidas, marcou três gols e foi essencial nas vitórias sobre Flamengo e Juventude. A fase se opõe àquela que o camisa 10 teve nos primeiros dias no Brasil, quando esteve fora das semifinais do Campeonato Paulista e início do Campeonato Brasileiro por lesão muscular. O craque esteve envolvido em polêmicas durante o carnaval e a Kings League - esta, em que era presidente da Furia e se dividia entre a recuperação muscular e as partidas equipe de futebol de 7 em Guarulhos. Nesse retorno, após a parada para o Mundial de Clubes, o atacante mostra estar 100% em relação à sua condição física pela primeira vez. Com três vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos seis jogos, o Santos tenta se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na 14ª colocação, cinco pontos separam o time de Cleber Xavier do Vasco, o primeiro clube no Z-4. O contrato do camisa 10 com o Santos se estende até dezembro, justamente para defender a permanência na Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Na luta contra o Z-4, Paysandu recebe o Vila Nova-GO pela 21ª rodada da Série B Time bicolor precisa da vitória para não se complicar ainda mais na tabela 11.08.25 7h30 Futebol Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês 10.08.25 18h00 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira 11.08.25 7h00 Futebol Na luta contra o Z-4, Paysandu recebe o Vila Nova-GO pela 21ª rodada da Série B Time bicolor precisa da vitória para não se complicar ainda mais na tabela 11.08.25 7h30 futebol Eduardo Ramos, ídolo do Remo, anuncia aposentadoria e sonha com despedida, mas admite 'desgosto' Ao longo de 18 anos de carreira, Eduardo Ramos passou por clubes como Remo, Paysandu, Corinthians, Sport e Náutico 15.12.23 12h29 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30