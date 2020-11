Neymar está próximo de renovar com PSG por cinco temporadas

Neymar deve renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain por mais cinco anos, segundo a “ESPN”. Apesar de Leonardo, diretor esportivo do clube, e o entorno do brasileiro não terem sentado para negociar, a expectativa é de que os contatos comecem nos próximos dias. O atacante tem vínculo até 2022.

O camisa 10 não deve fazer nenhuma exigência do ponto de vista financeiro e deve seguir recebendo o mesmo salário. No entanto, Neymar deve cobrar um projeto ambicioso e vencedor que tenha como objetivo conquistar o título da Liga dos Campeões. Com isso, a renovação de Mbappé pode ser decisiva para o futuro do brasileiro no time.