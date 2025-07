Neymar é decisivo, Santos bate líder Flamengo no fim e respira contra a queda no Brasileirão

O Santos voltou a campo em uma partida oficial após mais de um mês - não realizou o clássico com o Palmeiras, no fim de semana, adiado após a participação do rival no Mundial de Clubes - com grande festa na Vila Belmiro. Com gol decisivo de Neymar no fim, gigante vitória por 1 a 0 que dá um respiro na luta contra o rebaixamento.

Mesmo sem brilho, o resultado positivo leva os santistas aos 14 pontos, ainda próximos da zona de queda. Mas ver Neymar em campo os 90 minutos, renova a esperança da torcida por embalo no Brasileirão e briga por coisas maiores. O clube planeja tê-lo novamente em tempo integral contra o Mirassol, fora de casa, no sábado.

Aos cariocas, que viram a defesa ser vazada após cinco jogos ilesos e somaram apenas a segunda derrota na competição, o tropeço pode significar a perda da liderança. Basta o Cruzeiro somar um ponto diante do Fluminense nesta quinta-feira, no Maracanã.

O Santos pisou no gramado da Vila Belmiro com três atacantes, mas apostando tudo em seu camisa 10, o capitão Neymar. O astro, livre das lesões e na armação das jogadas, tinha a missão de fazer a equipe se distanciar da zona de rebaixamento e, ao mesmo tempo, melhorar seu rendimento diante do time carioca.

Foram seis confrontos de Neymar contra o Flamengo na história, entre eles o inesquecível embate de 2011, vencido pelos cariocas com três gols de Ronaldinho Gaúcho, mas no qual o astro fez dois, um deles que lhe rendeu o prêmio Puskas. O camisa 10 fez quatro gols contra o rival rubro-negro, mas ganhou somente uma vez, amargando duas derrotas e três empates.

Sob enorme confiança dos santistas, os mandantes queriam explorar o momento de crise carioca protagonizado pelo afastamento do centroavante Pedro, em atrito com o técnico Filipe Luís após falta de empenho nos treinos, e também pelos desfalques na lateral-esquerda - Varella jogou improvisado com as lesões de Alex Sandro e Ayrton Lucas.

Vindo de um gigante triunfo na casa do Fortaleza antes do Mundial (fez 3 a 2), o Santos sabia que sua tarefa caseira era complicada diante do líder do Brasileirão. Diante de um rival estrelado, ainda precisava desbancar a melhor defesa (quatro gols sofridos) e o ataque mais arrasador (26 marcados).

Neymar iniciou a partida mostrando vontade e habilidade. As jogadas ofensivas do Santos sempre passavam por seus pés. O astro dava passes no espaço vazio que inflamavam a torcida, mas terminavam sem conclusão. Marcado de perto, o camisa 10 ainda sofria com as faltas.

Do lado flamenguista, com esquema e táticas semelhantes, era outro 10, Arrascaeta, o maestro e quem ditava o ritmo do líder. Faltavam, da mesma forma, as finalizações no gol de Gabriel Brazão. O goleiro santista trabalhou bem ao espalmar o primeiro lance de perigo no equilibrado jogo.

Um leve crescimento do Flamengo fez Cleber Xavier optar por adiantar Neymar como homem de referência. Botou seus pontas para marcar e liberou a estrela para ficar mais perto do gol. Em lance lindo, ele passou por dois marcadores, mas a defesa cortou o cruzamento. Logo depois, o camisa 10 serviu Deivid Washington, que parou nas pontas dos dedos de Rossi.

Brazão evitou que o Santos fosse em desvantagem ao descanso com novo voo salvador. A cabeçada de Danilo tinha destino. Mesmo com esquemas ousados, santistas e flamenguistas foram aos vestiários cientes que ficaram devendo uma melhor produção ofensiva.

Como já virou rotina em jogos do Santos, Brazão continuou se destacando ao salvar o time logo no primeiro lance da etapa final. Gonçalo apareceu livre após calcanhar de Arrascaeta. A pausa foi benéfica ao líder, que voltou com a bola e no campo ofensivo.

Com o Santos acuado, ruídos de desaprovação começaram a surgir na Vila Belmiro. Os santistas reprovavam algumas peças, entre elas Guilherme, e ainda pediam a entrada de Robinho Júnior. A estreia oficial nos profissionais do camisa 7, a mesma do seu pai famoso, ocorreu aos 20 minutos, quando Cleber Xavier atendeu ao clamor das arquibancadas.

A torcida, então, resolveu soltar o grito de apoio. E, enfim, veio a primeira oportunidade. Neymar recebeu livre e tocou para Deivid Washington mais uma vez falhar em finalização. O camisa 10 se irritou, cobrando o passe de volta.

Depois de tanto servir os companheiros sem sucesso, o meia-atacante optou por arriscar e parou em Rossi. Já na reta final, recebeu dentro da área, se livrou do marcador e fez as arquibancadas 'explodirem'. Belo gol de Neymar, que optou por permanecer no clube para livrá-lo do rebaixamento e começa a cumprir a promessa.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 0 FLAMENGO

SANTOS - Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael (Diego Pituca) e Neymar; Barreal (Robinho Júnior), Guilherme (Willian Arão) e Deivid Washington (Gabriel Bontempo). Técnico: Cleber Xavier.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Léo Pereira), Danilo e Varela; Allan (De La Cruz), Jorginho e Arrascaeta (Juninho); Luiz Araújo (Everton Cebolinha), Bruno Henrique (Wallace Yan) e Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luís.

GOL - Neymar, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jorginho, Bruno Henrique e Arrascaeta (Flamengo); João Basso e Luan Peres (Santos).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 1.270.130,00.

PÚBLICO - 13.541 presentes.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.