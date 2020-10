Narrador da TV Brasil manda abraço para Bolsonaro e repercute na web

A Seleção Brasileira visitou o Peru, na noite desta terça-feira, em jogo válido da 2ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Sem a exibição da TV Globo, a partida foi transmitida pela TV Brasil, após intervenção da CBF no imbróglio que envolveu as emissoras brasileiras até a tarde desta terça.

Com a mudança na regra da Fifa, as emissoras precisam negociar com todas as federações para transmitir os jogos. A TV Globo comprou os direitos do Brasil e Argentina, mas somente nos jogos como mandante. Nesta terça, a seleção era a visitante e, com isso, não havia garantia de transmissão em TV aberta no país.

A transmissão da TV Brasil repercutiu nas redes sociais. Durante a partida, o narrador André Marques mandou um abraço para os presidentes da CBF, Rogério Caboclo, e da República, Jair Bolsonaro. O recado, no entanto, não repercutiu bem na web. Veja abaixo:

Se o fim do monopólio da Globo é ver jogo na Tv Brasil em baixa resolução, com direito a abraço pro Bolsonaro ou então assinar 5 pay per views diferentes para ver todos jogos, pode deixar a Globo transmitir tudo. Não vou nem entrar no mérito da equipe jornalística. — Breno Delfino Alves (@BrenoDelfino_) October 14, 2020

Jogo da seleção passando na TV Brasil, no meio da transmissão o narrador e o comentarista batem essa bola: “Uma abraço para o presidente Jair Bolsonaro. Abraço, presidente! Que é torcedor do Palmeiras em SP e do Botafogo no Rio!”. O Brasil anda bem esquisito, né? — Vinícius Juberte 4️⃣0️⃣🌹✊🏻🇧🇷 (@viniciusjuberte) October 14, 2020

só falta a tv brasil eleger o bolsonaro como melhor em campo — Guilherme Fávero (@oGuilherme_) October 14, 2020

Tem que mudar o nome de TV Brasil pra TV Bolsonaro kkkkkkkkk é propaganda pura do desgoverno. — Alexandre Lima (@lelimasp) October 14, 2020

Estou vendo no mudo, pois aguentar o narrador da #TVBrasil puxar o saco do #Bolsonaro ao vivo é dose! — Marcelo Baptista 🇵🇹🇬🇧🇫🇷 (@camabap) October 14, 2020