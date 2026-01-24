Napoli contrata o atacante Giovane e Corinthians lucra R$ 1,8 mi por tê-lo revelado Estadão Conteúdo 24.01.26 17h58 Giovane teve poucas chances quando surgiu no Corinthians, mesmo assim chamou a atenção por ser goleador. O centroavante evitou renovação de contrato no começo de 2025 para realizar o sonho de ir para a Europa. Acertou com o Hellas Verona e, após uma boa temporada, foi anunciado neste sábado pelo Napoli. "SSC Napoli anuncia a aquisição definitiva de Giovane Santana do Nascimento do Hellas Verona. Nascido em 24 de novembro de 2003, o atacante brasileiro disputou 21 partidas na Série A pelo Verona, marcando três gols e dando quatro assistências. Ele tem 19 jogos pela seleção sub-20, com dois gols marcados, e quatro partidas pela seleção brasileira sub-23. Bem-vindo, jovem!", oficializou o Napoli. A equipe napolitana desembolsou 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 124,3 milhões) pelo jogador. A contratação visa suprir as saídas de Lucca, para o inglês Nottingham Forest, e de Lang, para o grego Galatasaray. Graças ao mecanismo da Fifa, que beneficia os clubes formadores, a transferência de Giovane para o Napoli vai gerar um lucro de R$ 1,8 milhão ao Corinthians, que leva 1,5% do valor total do negócio. O dinheiro chega em boa hora, já que o Corinthians precisa pagar R$ 1 milhão ao São Paulo pela liberação do volante Alisson. O jogador escolheu a camisa 23 em seu segundo clube italiano da carreira e recebeu as boas-vindas do presidente Aurélio De Laurentiis. Antes do brasileiro, os atacantes Zerbin e Gabbiadini vestiram o número. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeoanto Italiano Napoli Giovane Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 Futebol Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026 Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro. 23.01.26 18h00 Futebol Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão 23.01.26 17h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES VAI COMEÇAR! Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional 24.01.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 24.01.26 7h00 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00