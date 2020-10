Na reta final da Série C, adversário da dupla Re-Pa dispensa alguns jogadores

No último sábado (24), o Paysandu venceu o Treze dentro do estádio do Amigão, sendo a segunda derrota consecutiva do time paraibano, que deixou a equipe mais próxima da zona do rebaixamento com 13 pontos, sendo o primeiro fora da zona.

Por meio de nota, a diretoria anunciou que após reuniões realizadas na tarde de domingo (25) e na manhã desta segunda-feira (26), foi anunciado, em comum acordo, que sete atletas não seguirão no Alvinegro para a sequência da Série C: os atacantes Ermínio, Matheus Régis, Maycon Paixão e os meias Matheus Lu, Marcos Vinícius, Bruno Menezes.

Esses atletas já foram comunicados e iniciaram os processos de desligamento do clube. Ainda em nota, a diretoria afirma que terão mais dispensas e algumas contratações que serão anunciados.