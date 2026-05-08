Mulher de Valverde posta foto do meia do Real após briga: 'Deixem-me em paz' Estadão Conteúdo 08.05.26 21h36 A confusão entre os meias Federico Valverde e Aurelién Tchouaméni, companheiros de Real Madrid, seguiu repercutindo nesta sexta-feira. A jornalista Mina Bonino, mulher do uruguaio afirmou que ele não foi atingido por soco durante a briga e que o marido apresentou um corte na cabeça após sofrer uma pancada. Nas redes sociais, ela postou fotos em família em que Valverde aparece usando um boné ao lado do filho. "Bateu com a cabeça, usa um boné. Há um corte que com o boné não se nota, e isso não é produto de nenhum soco, porque não houve. É produto de uma batida. Já disseram todos. Querem ver sangue? Aqui não o vão ver. Este é o meu Instagram. É a minha família e não tenho nada a dizer nem a esclarecer porque não é minha obrigação. Deixem-me em paz", escreveu Bonino em tom de irritação. Nos comentários da publicação, torcedores questionaram se as fotos são recentes. Bonino, que está grávida, se revoltou e demonstrou indignação com as versões sobre o incidente no CT de Valdebebas e rebateu. "Estou farta desta gente. Farta de que se fale com impunidade. O que mais se tem que fazer? Que provas querem? Tudo para ver quem é maior. Não é tudo de graça na vida. E eu torno público porque quis consertar no privado comigo, mas as pessoas têm duas caras. Se fazem de boas, mas depois atiram m... até dizendo que eu vendo fotos. Não é tudo de graça. Falar e difamar as pessoas têm suas consequências." A confusão entre os jogadores começou nos treinos de quarta-feira quando trocaram empurrões, se encararam ainda no campo de CT de Valdebebas e quase chegaram às vias de fato. O bate-boca terminou nos vestiários. No dia seguinte, o francês quis cumprimentar o uruguaio para selar a paz, mas acabou ignorado. No treino, novas entradas duras e consequentes agressões. Valverde foi diagnosticado com traumatismo craniano - alegou queda no vestiário - e será ausência no clássico com o Barcelona, no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), no Camp Nou, em jogo que pode consagrar o time catalão como campeão de La Liga. Depois de abertura de processo disciplinar, o clube informou nesta sexta que ambos se arrependeram do incidente e pediram desculpas. Como punição, foi aplicada multa a cada um deles em aproximadamente R$ 2,89 milhões (500 mil euros). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Valverde mulher foto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Zé Ricardo confia no 'fator casa' do Remo contra o Palmeiras: 'Podemos, sim, buscar a vitória' Volante exaltou ainda o fato da equipe azulina ter vencido na última rodada, o que aumentou a confiança do time. 08.05.26 17h35 Futebol Paysandu tem melhor início de Série C em 16 anos, aponta levantamento Desempenho nas cinco primeiras rodadas não era registrado pelo clube desde 2010 08.05.26 15h35 Corrida do Sal Relevo de Salinas será desafio para competidores na Corrida do Sal 2026 Maratonista Kenny Rodrigues dá dicas de prepração para a maior prova de corrida do verão paraense. 08.05.26 12h22 MMA Sport Club Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando 08.05.26 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 BUNDESLIGA Borussia x Eintracht : onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/05) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e detalhes da partida 08.05.26 14h30 MERCADO DA BOLA Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid 08.05.26 9h47