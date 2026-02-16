Capa Jornal Amazônia
Mourinho faz alerta ao Benfica para reencontro com Real Madrid: 'Um rei ferido é perigoso'

Estadão Conteúdo

José Mourinho mostrou enorme sinceridade sobre o confronto do Benfica diante do Real Madrid pelos playoffs da Champions League. O time do técnico português garantiu a vaga no mata-mata depois de um incrível 4 a 2 diante dos merengues com gol do goleiro Trubin no último lance, mas joga todo o favoritismo aos espanhóis.

"Sabemos o que fizemos ao Real Madrid, o Rei da Liga dos Campeões. Eles estão feridos. E um rei ferido é perigoso", alertou o comandante, questionando se conseguiria repetir o feito da última rodada de classificação. "Não se trata apenas de história, vamos jogar contra os favoritos desta competição. Eles já foram campeões 15 vezes."

O técnico também acabou questionado se poderia retornar ao Real Madrid após ter feito um bom trabalho no clube e garantiu que atualmente a chance é zero de substituir Álvaro Arbeloa.

"Dei tudo ao Real Madrid, tudo o que podia. Fiz coisas boas, coisas erradas, mas dei absolutamente tudo de mim. E está feito. Quando um profissional sai de um clube com este tipo de sensação, acredito que exista uma ligação para sempre", ressaltou. "Em todos esses anos, tive sempre a sensação de que as pessoas sentem o mesmo que eu. E é fantástico. Mas não quero alimentar história que não existem", disse.

Mourinho pode rescindir a qualquer momento com o Benfica. Isso não significa que o fará por um possível convite de Florentino Pérez. "A única coisa que existe é que tenho mais um ano de contrato, assinado em período eleitoral e fácil de ser rompido. Mas só existe contrato com o Benfica, com o Real Madrid, zero."

O treinador português também mostrou-se dividido nas eliminatórias com os merengues. Gostaria muito de eliminar o Real Madrid, mas gostaria muito que o Álvaro (Arbeloa) ganhasse e ficasse muitos anos no Real. É um treinador com muita capacidade e um rapaz com muito madridismo e personalidade para treinar o clube."

