Morre ex-zagueiro da seleção francesa que ficou 39 anos em coma

O futebol francês está de luto pela morte do ex-zagueiro da seleção, Jean-Pierre Adams, nesta segunda-feira, aos 73 anos. O jogador estava em coma desde o dia 17 de março de 1982, após ser vítima de um erro na aplicação da anestesia durante operação que faria no joelho em hospital de Lyon. A dosagem aplicada foi errada.

Nascido no Senegal, Jean-Pierre Adams desembarcou na França em 1958, aos dez anos. Como profissional, defendeu Nimes Olympique, Nice, Paris Saint-Germain, além do Mulhouse e do Chalonnais. Na seleção francesa, figurou em convocações entre 1972 e 1976, acumulando 22 partidas disputadas. Ele formou uma dupla de defesa de sucesso com Maurius Trésor.

Em 17 de março de 1982, com 34 anos, Adams seria operado por causa da ruptura de ligamento do joelho, mas acabou sendo vítima de um erro na aplicação da anestesia. O incidente o deixou em estado vegetativo e o colocou em coma até sua morte, quase quatro décadas depois. Neste período, Bernadette, sua mulher, acompanhou Jean-Pierre Adams sempre na esperança de vê-lo acordar.

"Ninguém se esquece de dar presentes a Jean-Pierre, seja no aniversário dele, no Natal ou no Dia dos Pais", mostrava esperanças sua mulher, em entrevista à CNN. em 2020. "Compramos presentes como uma camiseta ou um suéter porque eu o visto em sua cama. Ele muda de roupa todos os dias", seguiu, na época. O ex-jogador passava os dias em uma cama adaptada.

Nimes Olympique, Nice, Paris Saint-Germain e outros clubes aos quais defendeu fizeram postagens nesta segunda-feira para homenageá-lo.