Monfils e Berretini são novas estrelas confirmadas para o Rio Open: 'Queridos dos brasileiros' Estadão Conteúdo 15.10.25 12h43 A próxima edição do Rio Open, principal torneio do Brasil e do continente, já tem três nomes de peso do tênis internacional confirmados para sua edição de 2026, além do prodígio brasileiro João Fonseca. Depois de Lucas Musetti, a organização anunciou o também italiano Matteo Berrettini e o experiente francês Gael Monfils nesta quarta-feira. "A 12ª edição do Rio Open ganhou mais dois grandes nomes internacionais no line-up. Grandes favoritos da torcida brasileira, Gael Monfils e Matteo Berrettini estão garantidos no maior torneio de tênis da América do Sul, se juntando a João Fonseca, número 1 do Brasil, e Lorenzo Musetti, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. O Rio Open 2026 acontecerá de 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro", anunciou a organização do ATP 500. Será a última aparição de Monfils no Rio Open - disputou a edição de 2028 -, já que o carismático tenista de 39 anos anunciou que se aposentará das quadras ao fim da próxima temporada. Ex-número 6 do mundo e dono de 13 títulos na carreira, o tenista não esconde a satisfação por jogar no Brasil. "Mal posso esperar para voltar ao Rio Open. Estive lá apenas uma vez e a atmosfera foi incrível. Esta será minha última temporada, então minha expectativa é aproveitar, tentar jogar um grande tênis e ter uma conexão incrível com os fãs do Rio. Lembro do ambiente na quadra e foi simplesmente sensacional," afirmou o francês. Primeiro italiano a chegar à decisão de Wimbledon, em 2021, Berrettini também se orgulha por voltar a jogar no torneio carioca pela segunda vez. "Estou muito feliz em voltar ao Rio depois de uns anos. Eu realmente tenho uma grande expectativa para este torneio", disse o jogador, revelando raízes brasileiras. "Como vocês sabem, eu tenho uma avó brasileira, então eu realmente quero jogar o meu melhor tênis lá e da última vez que joguei o apoio foi inacreditável", lembrou, com a imagem da competição de 2022 ainda bastante viva na memória. Na ocasião, Berrettini chegou às quartas de final do torneio e recebeu o caloroso apoio da família nas arquibancadas do Rio Open. "Ter o Monfils de volta ao Rio Open será muito especial, justamente no ano da sua despedida. Ele é um dos jogadores mais carismáticos e populares do circuito, sempre muito querido pelo público brasileiro. O Berrettini também tem uma conexão forte com o Brasil e é um dos nomes que o público mais gosta de ver em ação. Estamos prontos para um Rio Open vibrante, com estilos de jogo e gerações diferentes que vão empolgar os fãs", comemorou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rio Open Gael Monfils Matteo Berrettini COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes 'Joaninha' se apresenta no Pará e em outros três estados do Norte e Centro-Oeste, veja datas Hexacampeão nacional de FMX fará apresentações em outubro e novembro 15.10.25 14h26 Futebol Após derrota para o Remo, Paysandu não chega mais à 'pontuação mágica' e rebaixamento é quase certo Com o revés no clássico, o time bicolor perdeu a chance de somar os 19 pontos necessários para a marca teórica de permanência na competição 15.10.25 12h45 Futebol Vitória no campo e nas arquibancadas: Remo bate Paysandu e leva mais público ao Mangueirão Clássico Re-Pa, válido pela 32ª rodada da Série B, registrou um público total de 41.991 pessoas na última terça (14) 15.10.25 11h55 Futebol Com triunfo sobre o Paysandu, Remo tem a maior sequência atual de vitórias na Série B Time azulino está invicto há quatro partidas e ainda briga pelo acesso 15.10.25 11h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 Futebol Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu 15.10.25 9h22 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09