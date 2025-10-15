Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Monfils e Berretini são novas estrelas confirmadas para o Rio Open: 'Queridos dos brasileiros'

Estadão Conteúdo

A próxima edição do Rio Open, principal torneio do Brasil e do continente, já tem três nomes de peso do tênis internacional confirmados para sua edição de 2026, além do prodígio brasileiro João Fonseca. Depois de Lucas Musetti, a organização anunciou o também italiano Matteo Berrettini e o experiente francês Gael Monfils nesta quarta-feira.

"A 12ª edição do Rio Open ganhou mais dois grandes nomes internacionais no line-up. Grandes favoritos da torcida brasileira, Gael Monfils e Matteo Berrettini estão garantidos no maior torneio de tênis da América do Sul, se juntando a João Fonseca, número 1 do Brasil, e Lorenzo Musetti, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. O Rio Open 2026 acontecerá de 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro", anunciou a organização do ATP 500.

Será a última aparição de Monfils no Rio Open - disputou a edição de 2028 -, já que o carismático tenista de 39 anos anunciou que se aposentará das quadras ao fim da próxima temporada. Ex-número 6 do mundo e dono de 13 títulos na carreira, o tenista não esconde a satisfação por jogar no Brasil.

"Mal posso esperar para voltar ao Rio Open. Estive lá apenas uma vez e a atmosfera foi incrível. Esta será minha última temporada, então minha expectativa é aproveitar, tentar jogar um grande tênis e ter uma conexão incrível com os fãs do Rio. Lembro do ambiente na quadra e foi simplesmente sensacional," afirmou o francês.

Primeiro italiano a chegar à decisão de Wimbledon, em 2021, Berrettini também se orgulha por voltar a jogar no torneio carioca pela segunda vez. "Estou muito feliz em voltar ao Rio depois de uns anos. Eu realmente tenho uma grande expectativa para este torneio", disse o jogador, revelando raízes brasileiras.

"Como vocês sabem, eu tenho uma avó brasileira, então eu realmente quero jogar o meu melhor tênis lá e da última vez que joguei o apoio foi inacreditável", lembrou, com a imagem da competição de 2022 ainda bastante viva na memória. Na ocasião, Berrettini chegou às quartas de final do torneio e recebeu o caloroso apoio da família nas arquibancadas do Rio Open.

"Ter o Monfils de volta ao Rio Open será muito especial, justamente no ano da sua despedida. Ele é um dos jogadores mais carismáticos e populares do circuito, sempre muito querido pelo público brasileiro. O Berrettini também tem uma conexão forte com o Brasil e é um dos nomes que o público mais gosta de ver em ação. Estamos prontos para um Rio Open vibrante, com estilos de jogo e gerações diferentes que vão empolgar os fãs", comemorou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Rio Open

Gael Monfils

Matteo Berrettini
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Mais esportes

'Joaninha' se apresenta no Pará e em outros três estados do Norte e Centro-Oeste, veja datas

Hexacampeão nacional de FMX fará apresentações em outubro e novembro

15.10.25 14h26

Futebol

Após derrota para o Remo, Paysandu não chega mais à 'pontuação mágica' e rebaixamento é quase certo

Com o revés no clássico, o time bicolor perdeu a chance de somar os 19 pontos necessários para a marca teórica de permanência na competição

15.10.25 12h45

Futebol

Vitória no campo e nas arquibancadas: Remo bate Paysandu e leva mais público ao Mangueirão

Clássico Re-Pa, válido pela 32ª rodada da Série B, registrou um público total de 41.991 pessoas na última terça (14)

15.10.25 11h55

Futebol

Com triunfo sobre o Paysandu, Remo tem a maior sequência atual de vitórias na Série B

Time azulino está invicto há quatro partidas e ainda briga pelo acesso

15.10.25 11h16

MAIS LIDAS EM ESPORTES

vergonha

Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo!

No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio

14.10.25 22h06

REXPA

Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos'

Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar

14.10.25 23h58

Futebol

Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço'

Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu

15.10.25 9h22

DISPUTA PELO TÍTULO

Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão

O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG.

14.10.25 23h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda