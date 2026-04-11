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Miguel Pupo vira sobre Yago Dora e conquista Bells Beach em final inédita brasileira

Estadão Conteúdo

O surfe brasileiro começou a temporada 2026 em alta. Em uma decisão totalmente verde e amarela, Miguel Pupo levou a melhor sobre Yago Dora e conquistou pela primeira vez a etapa de Bells Beach, na Austrália. Com uma atuação decisiva nos momentos finais, ele fechou a bateria com 15,60 pontos, contra 13,90 do compatriota.

A final começou movimentada, com troca rápida de liderança. Dora largou na frente e chegou a retomar o controle da bateria nos primeiros minutos, mas Pupo respondeu com consistência e manteve a disputa aberta. Com o mar irregular ao longo da bateria, as oportunidades diminuíram e o confronto passou a ser definido nos detalhes.

Foi aí que apareceu a experiência de Miguel Pupo. Na reta final, ele encontrou a onda que precisava, encaixou manobras fortes e arrancou 8,10 dos juízes, nota que garantiu a virada e praticamente selou o título. Yago Dora ainda tentou reagir nos instantes decisivos, mas não conseguiu a pontuação necessária para retomar a liderança.

Para chegar à decisão, Pupo já havia mostrado força na semifinal contra o americano Griffin Colapinto. Com uma nota alta logo na primeira onda e controle da bateria até o fim, o brasileiro construiu vantagem suficiente para avançar sem sustos. Do outro lado da chave, Yago Dora protagonizou um duelo equilibrado com Gabriel Medina, decidido apenas nos minutos finais, com uma virada emocionante.

O caminho até as semifinais também teve confrontos duros. Pupo superou Barron Mamiya nas quartas, enquanto Dora avançou após bater o italiano Leonardo Fioravanti com estratégia e paciência para escolher as melhores ondas. Já Medina, que também chegou forte na disputa, acabou eliminado após duelo intenso contra Samuel Pupo antes de cair diante de Dora.

A conquista em Bells Beach marca o segundo título de etapa de Miguel Pupo na elite do circuito mundial - o primeiro havia sido em Teahupoo, em 2022. Além do feito individual, o resultado entra para a história por ser a primeira final 100% brasileira no tradicional pico australiano.

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Miguel Pupo

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