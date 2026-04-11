Miguel Pupo vira sobre Yago Dora e conquista Bells Beach em final inédita brasileira Estadão Conteúdo 11.04.26 8h41 O surfe brasileiro começou a temporada 2026 em alta. Em uma decisão totalmente verde e amarela, Miguel Pupo levou a melhor sobre Yago Dora e conquistou pela primeira vez a etapa de Bells Beach, na Austrália. Com uma atuação decisiva nos momentos finais, ele fechou a bateria com 15,60 pontos, contra 13,90 do compatriota. A final começou movimentada, com troca rápida de liderança. Dora largou na frente e chegou a retomar o controle da bateria nos primeiros minutos, mas Pupo respondeu com consistência e manteve a disputa aberta. Com o mar irregular ao longo da bateria, as oportunidades diminuíram e o confronto passou a ser definido nos detalhes. Foi aí que apareceu a experiência de Miguel Pupo. Na reta final, ele encontrou a onda que precisava, encaixou manobras fortes e arrancou 8,10 dos juízes, nota que garantiu a virada e praticamente selou o título. Yago Dora ainda tentou reagir nos instantes decisivos, mas não conseguiu a pontuação necessária para retomar a liderança. Para chegar à decisão, Pupo já havia mostrado força na semifinal contra o americano Griffin Colapinto. Com uma nota alta logo na primeira onda e controle da bateria até o fim, o brasileiro construiu vantagem suficiente para avançar sem sustos. Do outro lado da chave, Yago Dora protagonizou um duelo equilibrado com Gabriel Medina, decidido apenas nos minutos finais, com uma virada emocionante. O caminho até as semifinais também teve confrontos duros. Pupo superou Barron Mamiya nas quartas, enquanto Dora avançou após bater o italiano Leonardo Fioravanti com estratégia e paciência para escolher as melhores ondas. Já Medina, que também chegou forte na disputa, acabou eliminado após duelo intenso contra Samuel Pupo antes de cair diante de Dora. A conquista em Bells Beach marca o segundo título de etapa de Miguel Pupo na elite do circuito mundial - o primeiro havia sido em Teahupoo, em 2022. Além do feito individual, o resultado entra para a história por ser a primeira final 100% brasileira no tradicional pico australiano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave surfe Miguel Pupo Bells Beach COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL O 7 é místico! Veja as goleadas sofridas pelo Paysandu por 7 gols; saiba quem é o carrasco bicolor Assim como o Papão venceu muitos adversários por 7 gols, o Papão também sofreu algumas goleadas ao longo da sua história 10.04.26 14h42 futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 Copa Libertadores da América Platense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Libertadores Platense e Corinthians jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 09.04.26 20h00 Copa Libertadores da América Mirassol x Lanús: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/04) pela Libertadores Mirassol e Lanús jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.04.26 18h00